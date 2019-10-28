Российские самолеты отработали бомбардировки на учениях в Крыму

Российские самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота приняли участие в учениях, которые проводились в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Во время учений самолет-разведчик обнаружил командный пункт условного противника. Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М поднялись в небо и нанесли удар по объектам.

Все цели были уничтожены, самолеты сбросили 12 авиабомб. Также отмечается, что экипажи выполнили отработку сложного пилотажа, чтобы уйти от средств ПВО условного противника.

24 октября замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что тренажеры для обучения военных работе с новой перспективной военной техникой будут поступать в войска опережающими темпами, еще до поступления самих вооружений.