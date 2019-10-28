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28.10.2019
Известия.ru

Общая укомплектованность армии России выросла на 35% за семь лет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Общая укомплектованность российских Вооруженных сил с 2012 года выросла на 35% и сейчас составляет 95%, сообщил в четверг, 24 октября, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он отметил, что за последние годы изменились и характеристики призывников. Возраст около 60% новобранцев превышает 20 лет. Более половины призывников имеют среднее профессиональное образование. Число призывников, годных к военной службе, за шесть лет выросло на 9%, передает "Интерфакс".

По словам генерала, до 17 увеличилось количество научных рот, а в пяти спортивных ротах проходят службу около 400 спортсменов.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с октября по декабрь 2019 года на военную службу в Российскую армию будут призваны 132 тыс. граждан РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Научная рота
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