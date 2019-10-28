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28.10.2019
Российская газета

На Камчатке истребители МИГ-31 провели воздушный бой

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Экипажи высотных истребителей МиГ-31 Тихоокеанского флота провели воздушный бой над акваторией Тихого океана в ночных условиях.

Во время него летчики совершенствовали наступательные и оборонительные боевые маневры на разной высоте, элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом порядке.

- Летчики также учились занимать выгодную позицию для применения оружия и снижения эффективности оружия противника. Тренировались удерживать выбранную позицию и ее быструю смену для перенесения огня с одной воздушной цели на другую, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Всего экипажи МиГ-31 более десяти раз вылетали в указанные районы, действуя в радиусе от 200 до 1000 километров от аэродрома базирования.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
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