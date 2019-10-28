США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год
Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год. Об этом сообщила газета The Washington Times.
Издание отмечает, что технология орудия на данный момент находится в разработке, но должна стать вооружением "с беспрецедентной дальностью". Пушка создается в рамках усилий оборонного ведомства по установке систем дальнобойного точного ведения огня в возможных конфликтах в мире.
В перспективе подобное вооружение позволит Соединенным Штатам противодействовать противнику по преграждению доступа и блокированию отдельных зон, а также оперативно уничтожать приоритетные цели и подавлять вражеские огневые средства на больших расстояниях.
Министр армии США Райан Маккарта также заявил, что такое оружие может помочь США справиться с потенциальными противниками, которые в настоящее время тратят значительные средства на то, чтобы запретить американским силам доступ к ключевым областям, и которые могут иметь контроль над воздушным пространством над некоторыми будущими полями сражений.
21 октября сообщалось, что США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс. Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.
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