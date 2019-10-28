Войти
28.10.2019
Известия.ru

США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год

467
0
0
Гаубица M777A2
Американские солдаты батареи Альфа 2-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 4-й пехотной бригадной боевой тактической группы 4-й пехотной дивизии ведут артиллерийский огонь из 155-мм буксируемой гаубицы M777A2 22-го августа 2014-го года на аэродроме в Кандагаре в Афганистане. Солдаты и их подразделение проводят пристрелочную стрельбу. (Фото специалиста Ариэля Соломона (Ariel Solomon), Армия США).
Источник изображения: strategypage.com

Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год. Об этом сообщила газета The Washington Times.

Издание отмечает, что технология орудия на данный момент находится в разработке, но должна стать вооружением "с беспрецедентной дальностью". Пушка создается в рамках усилий оборонного ведомства по установке систем дальнобойного точного ведения огня в возможных конфликтах в мире.

В перспективе подобное вооружение позволит Соединенным Штатам противодействовать противнику по преграждению доступа и блокированию отдельных зон, а также оперативно уничтожать приоритетные цели и подавлять вражеские огневые средства на больших расстояниях.

Министр армии США Райан Маккарта также заявил, что такое оружие может помочь США справиться с потенциальными противниками, которые в настоящее время тратят значительные средства на то, чтобы запретить американским силам доступ к ключевым областям, и которые могут иметь контроль над воздушным пространством над некоторыми будущими полями сражений.

21 октября сообщалось, что США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс. Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.07.2018
Сергей Попов: проектируем космический лазер для передачи энергии на Луну
16.11.2015
Михаил Погосян: "Конструктор авиа"
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
14.07.2011
США будут наращивать количество военных беспилотных летательных аппаратов
05.08.2010
«Локхид Мартин» передала первый модернизированный самолет P-3 «Орион» Агентству таможни США
04.08.2010
Индия объявила тендер на поставку миниатюрных беспилотников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:57
  • 1
Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций
  • 28.10 20:54
  • 1
Арктическая мотострелковая бригада Северного флота провела учения в Заполярье
  • 28.10 20:54
  • 1
За последние два года США экспортировали оружия на сумму более 110 миллиардов долларов
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами