Литва приобретет шесть вертолетов UH-60M Black Hawk

Министерство национальной обороны Литвы 18 октября 2019 года сообщило о принятом решении относительно приобретения для вооруженных сил Литвы шести американских многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) UH-60M Black Hawk. Предполагается в ближайшее время начать переговоры с правительством США о закупке шести вертолетов UH-60M по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), с подписанием соглашения в 2020 году и поставкой вертолетов к концу 2024 году.

Вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk армейской авиации США во время учений в Литве (с) Ieva Budzeikait? / министерство национальной обороны Литвы

Стоимость предполагаемой закупки оценивается в 300 млн евро, при этом литовская сторона надеется, что часть суммы будет покрыта субсидиями США. В составе ВВС Литвы шесть новых вертолетов UH-60M должны заменить три эксплуатируемых в настоящее время вертолета Ми-8МТВ-1 советского производства. Кроме указанных трех Ми-8МТВ-1, ВВС Литвы сейчас располагают тремя недавно полученными поисково-спасательными вертолетами Airbus Helicopters AS365 N3 + Dauphin II.