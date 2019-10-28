По всем фронтам

Что стало с ядерным оружием России после распада СССР. И чем ей грозят США?

В настоящее время российский ядерный арсенал оценивается в 4490 боезарядов. Из них 1600 единиц предназначены для размещения на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках, 1070 таких же изделий находятся на хранении и, наконец, остальные 1820 относятся к тактическому оружию. Примерно 2000 боевых частей (БЧ) ожидают демонтажа, тем самым повышая совокупный российский такой арсенал до 6490 боезарядов. "Лента.ру" вспоминает, насколько Россия после распада СССР сократила свою "ядерную триаду".

Под "ядерной триадой" обычно понимается наличие у страны трех компонентов: межконтинентальных баллистических ракет (МБР), атомных подводных лодок (АПЛ) и стратегической авиации. Только присутствие всех таких элементов позволяет, согласно еще популярной логике времен холодной войны, гарантированно нанести непоправимый вред потенциальному врагу — доставить ядерное оружие до противника даже в условиях начавшегося масштабного конфликта. В настоящее время полноценной "ядерной триадой" располагают только США и Россия, с некоторыми оговорками к ним можно добавить Китай.

Основным международным соглашением, регламентирующим количественное наполнение "ядерной триады" со стороны США и России, является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Третье такое соглашение, вступившее в силу в феврале 2011 года, предполагает, что в течение десяти лет Вашингтон и Москва должны сократить собственное число ядерных боезарядов до 1550 единиц, а количество МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков — до 700. С созданием гиперзвукового оружия, совершенствованием крылатых ракет, анонсированием ряда нетрадиционных вооружений и развитием космических технологий выполнение сторонами подобного ограничения не должно вызывать особых затруднений.

Старая тройка

По состоянию на март 2019 года в 11 локациях находятся до 39 полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 318 МБР Р-36М (Satan), УР-100Н (Stiletto), РТ-2ПМ "Тополь" (Sickle), РТ-2ПМ2 "Тополь-М" и PC-24 "Ярс" различных вариантов, в общей сложности способных переносить 1138 ядерных боезарядов. Подавляющее большинство таких ракет получают разделяющуюся головную часть (РГЧ) с блоками индивидуального наведения (ИН). Некоторые из перечисленных вооружений уже заменяются или планируются переоснащаться перспективными, в частности, ракетным комплексом с гиперзвуковым крылатым блоком "Авангард" и МБР РС-28 "Сармат".

Пусковая установка ракетного комплекса РТ-2ПМ2 "Тополь-М" на Красной площади в Москве (май 2013 года) Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В распоряжении Военно-морского флота (ВМФ) имеется десять действующих атомных подводных лодок — носителей БРПЛ: шесть субмарин проекта 667БДРМ "Дельфин" (Delta IV), один крейсер (К-211 "Петропавловск-Камчатский") проекта 667БДР "Кальмар" (Delta III) и три лодки проекта 955 "Борей". Каждая из таких субмарин рассчитана на перенос до 16 БРПЛ с РГЧ с блоками ИН. Численность ядерных боезарядов подобных ракет (Р-29Р и Р-29РМУ2 "Синева") превышает 700 единиц, из которых, учитывая текущее состояние российского флота, АПЛ способны переносить только около 600.

Запуск Р-30 "Булава-30" с АПЛ К-535 "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" в Белом море (май 2018 года) Источник изображения: Фото: РИА Новости

У Воздушно-космических сил (ВКС) имеется от 60 до 70 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, из которых, согласно СНВ-3, в относительно боеспособном состоянии находятся не более 50. Каждый из таких самолетов способен переносить крылатые ракеты Х-55 и Х-101 с ядерным оснащением (в том числе Х-102 с термоядерной боеголовкой). В отличие от Ту-160, оборудование для свободнопадающих бомб с Ту-95МС демонтировано. В общей сложности все находящиеся на вооружении российские Ту-160 и Ту-95МС (в предположении их боеготовности) могут взять более 700 крылатых ракет.

Перегнать и проиграть

Начиная с 1949 года СССР произвел около 55000 ядерных боезарядов стратегического и тактического назначений, тогда как США с 1945 года — примерно 65500. По численности такого оружия Москва перегнала Вашингтон в 1977-1978 годах (24281 — 26169 единиц). Максимальное число ядерных боезарядов у Советского Союза наблюдалось в 1986 году (40159 единиц). Между указанными моментами в СССР был устойчивый рост ядерных вооружений, который затем сменился его планомерным сокращением.

На момент своего распада в декабре 1991 года число ядерных боезарядов у Советского Союза оценивалось в 29154 единиц. Тогда по данному показателю Москва примерно в 1,5 раза превосходила Вашингтон, а на США и СССР приходилось около 97 процентов ядерных боезарядов планеты.

Быстрее всего российское ядерное вооружение сокращалось в последнее десятилетие прошлого века. Снижение ядерных вооружений в США тогда происходило медленнее, что можно объяснить изначально меньшей их численностью. Сегодня числа ядерных боезарядов у Москвы и Вашингтона сопоставимы, а отличия в боевых возможностях "ядерных триад" стран обусловлены текущим состоянием их военных авиации и флота.

Стратегические средства доставки ядерного оружия постепенно становятся менее ценными для обороноспособности страны, и в противовес им выступает тактическое ядерное оружие. Объясняется это главным образом развитием гиперзвуковых систем и высокоточных крылатых ракет, а также готовящейся милитаризацией околоземного космического пространства. В результате этого процесса "ядерная триада" станет "неядерной тетрадой" (ведь ядерное оружие пока не допускается размещать в космосе), а страны, обладающие первой, но не второй, возможностями, если и смогут проводить сколько-нибудь значимую самостоятельную политику в будущем, то лишь в весьма ограниченных областях.

Олег Иванов