Элита Корпуса карабинеров

Итальянское спецподразделение GIS обкатало тактику в Афганистане и Ираке

В 70е годы ХХ века политическая ситуация в Италии характеризовалась разгулом террора. Неофашисткие организации под влиянием ветеранов фашистского движения Муссолини выбрали тактику террористических атак, чтобы дискредитировать левое движение. Такие неофашистские группировки, как "Национальный авангард", "Новый порядок", "Черный орден", "Третья позиция", "Революционные вооруженные ячейки", вступили в боевые столкновения с левонастроенными группами и атаковали государственные объекты. Ультралевые группировки со своей стороны попали под влияние западных спецслужб и подрывали своим поведением коммунистическое движение. Ультраправые сумели взять активность в терроре на себя и перехватить инициативу у ультралевых. Такие крупные террористические действия, как битва Валле Джулия, теракт на пьяцца Фонтана (Милан), фашистское восстание РеджодиКалабрия в 1970/71 году, продемонстрировали опасность ультраправых организаций для государства. Итальянская республика была в этот период была в экономическом кризисе, росло влияние коммунистов, и фашисты планировали военный переворот с подачи американских спецслужб. После провала военного переворота фашисты избрали тактику личного террора против представителей левых сил, атакам их боевиков подверглись как коммунисты, так и полицейские, а также представители судейского корпуса.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ СПЕЦНАЗ

Все эти события, а также террористический акт против спортсменов в Мюнхене и неспособность обычной полиции справиться и как результат создание антитеррористического спецподразделения ГСГ9 в Германии послужили факторами для создания GIS – специальной группы вмешательства. Это антитеррористическое спецподразделение подчиняется командованию Корпуса итальянских карабинеров и набирается из их числа. Итальянские карабинеры считаются отдельным видом вооруженных сил Италии наряду с армией, флотом и военновоздушными силами. Они выполняют функцию внутренних войск и охраняют важные государственные объекты. Однако помимо этого карабинеры участвуют в миротворческих акциях за рубежом. В Корпусе карабинеров есть парашютный полк "Тоскания" для решения оперативных задач. Корпус карабинеров имеет в своем составе авиагруппу и вертолетную эскадрилью. Именно из этих боевых и доверенных частей министр внутренних дел Италии Франческо Коссига поручил главному командованию карабинеров создать GIS – cпециальную группу вмешательства, которая была официально создана 6 февраля 1978 года. На позитивное решение министра повлияла успешная операция германского спецподразделения ГСГ9 против "Фракций Красной Армии" в Сомали, которая называлась "Магический огонь". Задача вновь образованной группы была – бороться прежде всего с местным неофашистским террором, а также с проявлениями ультралевого террора, террористическими действиями, организованными итальянской мафией. При этом не исключались случаи арабского террора в Италии.

Специальная группа вмешательства делится на 6 отделов: 1) командный отдел – разработка, командование и контроль операций, 2) административный отдел – обеспечение операций снаряжением, 3) учебнотренировочный отдел – тренировка операторов, 4) отдел исследования, разведки и обнаружения целей – разведка и анализ террористической ситуации и террористов, 5) боевой отдел – выполнение боевых операций, 6) отдел избранных стрелков – снайперы дальнего действия. Боевой отдел включает 3 отряда, которые состоят из команд по 4 человека: командир, специалист по взрывам, специалист по скоростному подъему на здания, специалист по снаряжению. Каждый из трех отрядов готов к вылету с базы в течение 30 минут. Отдел разведки и обнаружения целей состоит из групп по 3 человека – 2 снайперов, вооруженных снайперскими винтовками Mauser 86 SR, и снайпера, вооруженного винтовкой HK PSG1. Всего в GIS служит 450 человек. Во главе спецподразделения стоит полковник.

БОЕВОЙ ПУТЬ GIS

Заключенные члены левой террористической группировки захватили 28 декабря 1980 года в тюрьме Трани 17 полицейских. В течение короткого времени операторы GIS освободили заложников в результате перестрелки, причем никто не пострадал. В тюрьме ПортуАззурро 6 человек, приговоренных к пожизненному заключению, и из них один террорист захватили в заложники 11 заключенных, 17 охранников тюрьмы и 5 гражданских лиц. В результате короткого штурма заложники были освобождены. Колокольня Святого Марка была освобождена в результате штурма от вооруженных боевиков сепаратистского движения "Республика Венеция" 9 мая 1997 года. В апреле 2002 года группа организовала безопасное сопровождение бывшего афганского короля Захир-шаха. Операторы GIS арестовали босса банды "Ндрангета" Доменико Кутри в феврале 2014 года. Несмотря на то что он имел вооруженных помощников, захват был произведен за 8 секунд.

Специальная группа вмешательства принимает участие с начала 80х годов в военных операциях за рубежом и нарабатывает боевой опыт. В начале 80х бойцы подразделения действуют против боевиков "Хезболлы" и ООП в Ливане. И нарабатывают опыт взаимодействия с ливанскими вооруженными силами и спецподразделениями Армии США. В начале 90х годов они воюют против партизан в Сомали опять же вместе со спецподразделениями США. В середине 90х годов до начала 2000х операторы подразделения принимают участие в ключевых операциях против боснийских сербов, укрепляя партнерство с союзниками по НАТО. В 1997 году группа была переброшена в Албанию для действий против городских боевиков и партизан, которые участвовали в гражданской войне. Задачами GIS была борьба с вооруженным противником, обучение антитеррору местных вооруженных и полицейских сил и защита итальянских граждан. В результате выросло влияние Италии в решении политических и военных проблем в Албании. Вскоре после этого GIS принимает участие в Косовском конфликте в 1999–2000 годах на стороне албанских сепаратистов в качестве сдерживающей силы. С 2003 по 2006 год операторы подразделения участвуют в боях против исламской армии Махди в Ираке в составе итальянского вооруженного контингента, отрабатывая взаимодействие со спецвойсками США и Великобритании. С 2002-го и по настоящее время подразделение регулярно посылает своих операторов для участия в боевых операциях в Афганистане в составе сил НАТО. Основная задача GIS – поддержать войска США в этом регионе и отшлифовать боевой опыт, наработанный во время обучения.

ОТБОР И ПОДГОТОВКА

Первоначально в GIS отбирались выходцы из парашютного полка "Тоскания". Сейчас любой карабинер может стать кандидатом, подавшим заявление на прием. В процессе отбора кандидаты в GIS проходят психофизическое тестирование и собеседование с представителем подразделения. Успешно прошедшие кандидаты отправляются в школу десантной подготовки на курс, который длится 9 месяцев. В процессе подготовки в этой школе будущие операторы обучаются десантированию с парашютом, скоростному спуску по тросу с вертолета, проходят курс военнополевой медицины, курс военного ориентирования, курс рукопашного боя, изучают способы противодействия ядерному, химическому и бактериологическому оружию, курс маскировки, скрытного передвижения и выживания в боевых условиях, курс коммандос – партизанская и контрпартизанская борьба, разведка и проведение спецопераций, курс побега из плена и сопротивления допросу, курс использования стрелкового оружия и применения взрывчатых веществ, курс противодействия взрывчатым веществам, курс боевых действий и патрулирования в городе, курс использования методов военной полиции и курс ведения оперативной разведки. Прошедшие десантную подготовку кандидаты допускаются ко второму этапу обучения, который длится 45 недель и делится на 1-й полуэтап в 18 недель и 2-й – в 27 недель. В течение 1-го полуэтапа изучается продвинутый курс рукопашного боя для применения в антитерроре и разведке, продвинутый курс взрывчатых веществ, усовершенствованный курс использования огнестрельного оружия, курс использования технических средств наблюдения и аппаратуры прослушивания, а также устройств по проникновению в помещение, курс взлома дверей зданий, самолетов и транспортых средств, курс оценки целей и сбора информации при проведении антитеррористической операции, курс скоростного спуска со зданий и вертолетов, курс использования фото- и видеотехники, продвинутый курс стрельбы, курс эскортирования VIP-персон. 2-й специализированный полуэтап включает полицейскую стрельбу и стрельбу при проведении антитеррористических мероприятий, курс передовых технологий применения взрывчатых веществ, курс военного альпинизма и военно-лыжная подготовка, курс вождения в составе группы антитеррора для выполнения специальных заданий, курс дайвера и плавсредств для проведения операций на море, курс изучения методов террористов и партизан и противодействия им, курс штурма самолетов.

По окончании этих курсов изучается парашютный курс с техникой свободного падения, а затем – парашютный курс с больших высот с техникой раскрытия парашюта на низкой высоте и техника скольжения на парашюте на больших высотах. По окончании основных курсов операторы GIS делают специализированные курсы, согласно тем должностям, которые будут занимать в подразделении. Первый курс – отборных стрелков, в процессе которого изучаются снайперская стрельба, маскировка и камуфляж, снайперское оружие и прицелы, координирование стрельбы и методы открытия одновременного огня. Второй курс – оператора по применению взрывчатых веществ, оператора по применению самодельных взрывных устройств. Третий курс – военного медика специальных операций проходят в форте Брегг – центре подготовке специальных войск США. Четвертый курс – передового воздушного наблюдателя. В процессе него операторы изучают координирование авиабомбардировок с земли и наведение пилотов ВВС на цели. Курс требует владения английским для взаимодействия с пилотами союзных сил. В процесс курса изучаются приборы наведения авиации. Дополнительные курсы операторы GIS проходят в Специальном тренировочном центре в Германии и в Школе специальных войск НАТО. Помимо этого подразделение участвует в совместных учениях с итальянскими армейскими спецподразделениями и антитеррористическими подразделениями стран НАТО.

ОРУЖИЕ СПЕЦНАЗА

Операторы подразделения используют как итальянское стрелковое оружие, так и зарубежное. Необходимо отметить, что итальянское оружие высоко котируется на международном рынке и пользуется заслуженным уважением среди участников специальных операций. Снайперская винтовка Corvus производства фирмы Vitrix Armaments, которая входит в компанию Beretta Defence, относительно недавно поступила на вооружение снайперов GIS. Она подходит для снайперов групп антиснайперской борьбы и для разминирования неразорвавшихся боеприпасов. Винтовка имеет приспособления для стрельбы с вертолета, легкосплавные, облегченные сошки. Скелетный приклад модели Evo имеет ногу-опору под прикладом, которая позволяет фиксировать оружие. Штурмовая винтовка Beretta ARX160 A2 является оружием солдата будущего и снабжена электроннооптическим прицелом и новым 40мм подствольным гранатометом GLX 160. Гранатомет имеет баллистический компьютер. Автомат уже обкатан в войне в Афганистане и имеет различные модификации. Новый итальянский пистолет – пулемет Beretta PMX не уступает пистолетпулеметам Heckler&Koch. Оружейные профессионалы отмечают его эргономику – удобство и безопасность использования. Пистолет Beretta APX по надежности, красоте исполнения конструкций и удобству может сравниться с пистолетами Glock. Помимо итальянского вооружения GIS использует стрелковое оружие США, Бельгии, ФРГ, Австрии. Так, например, снайперские группы подразделения вооружены винтовками Barrett M82, пользующимися популярностью во многих спецподразделениях мира. Штурмовые пистолетпулеметы Heckler&Koch используют штурмовые группы GIS, пистолеты Glock котируются у всех операторов антитеррора и в GIS используются для штурма на близкой дистанции.

ПАРК МАШИН

Он включает авиагруппу, которая базируется в Practica di Mare и 14 вертолетных подразделений, размещенных по всей стране, которые готовы оперативно участвовать в акциях GIS и оказывать содействие в операциях. Вертолетный парк состоит из ударных вертолетов A129. Этот вертолет может использоваться для разведывательных операций, транспортировки специальных групп, штурмовых атак. Он имеет пушечное и ракетное вооружение. Ракеты "воздух–земля" TOW или HOT или AGM114, а также ракеты "воздух–воздух" Stinger или Mistral или AIM9L, составляющие арсенал вертолета, представляют внушительную силу, поддерживающую спецподразделение GIS во время наступательных операций и военных акций. Боевые вертолеты AW 109 N, АВ 412 также используются GIS при проведении операций. Авиагруппа карабинеров имеет в своем составе военнотранспортные самолеты "Геркулес130" для переброски операторов GIS на большие расстояния. Автопарк спецподразделения состоит из джипов Land Rover Defender – автомобилей, на которых ставятся рекорды по преодолению препятствий. Морской технический парк состоит из скоростных жестконадувных лодок. Они изготовлены из деревянной основы, сплавов алюминия и синтетических материалов. По бортам одет надувной "воротник" и делает лодку непотопляемой. Корпус лодок сделан из легких сплавов кевлара и пуленепробиваем. Лодки имеют на вооружении крупнокалиберные пулеметы и готовы поддержать огнем действия операторов.

Спецподразделение проводит учения. Фото с сайта www.difesa.it

АКТУАЛЬНОСТЬ

GIS имеет немалую практику по обезвреживанию внутренних террористовпреступников и весьма небольшую практику по обезвреживанию политических террористов внутри страны, несмотря на значительное количество фашистских террористических группировок, которые в период холодной войны активно осуществляли свои акции, а сейчас ушли в глубокое подполье. Криминальный террор в Италии продолжается, но GIS не всегда успевает нанести удар по террористам. Основная деятельность GIS осуществляется за рубежом против "Талибана" в Афганистане и ИГ в Ираке. Здесь обкатываются боевые навыки операторов и взаимодействие их со спецподразделениями США и других стран НАТО. Необходимо отметить, что роль спецслужб США по вмешательству в итальянскую политику велика, и это отражается на участии спецподразделений армии и карабинеров Италии в операциях Армии США. США нужны союзники для участия в войне против террористов по всему миру, и GIS один из важнейших американских партнеров. И это не совсем правильно, ведь у итальянских вооруженных сил древнейшие воинские традиции. Они ведут свои истоки из армии Древнего Рима, которая прославилась своими победами и правом вести независимую военную политику. Поэтому было бы правильнее, чтобы в военных и специальных операциях Италия учитывала свои военные интересы. В связи с этим необходимо сказать, что балканские и дунайские славяне – предки современных русских еще с древних времен являются боевыми партнерами армии Древнего Рима, наследниками которой являются современные итальянские вооруженные силы. Славяне служили в римских легионах. Более того, в римской армии был целый Славянский легион. В продолжение нужно отметить, что Италия оказала на Россию значительное культурное, политическое и военное влияние. Если в Италии столица Рим, то у нас Москва – третий Рим, если у итальянцев Венеция, то в России СанктПетербург – Северная Венеция. На протяжении веков Россия под влиянием Италии ориентировалась на создание империи с доблестными римскими традициями, и по римской (итальянской) традиции во главе России стоял император. Русские всегда состязались в храбрости с итальянцами, и не зря генералиссимус А.В. Суворов говорил, что "русские орлы (солдаты) облетели орлов италийских". Славянское древнее военное партнерство продолжилось в XIX веке, когда русские офицеры-добровольцы участвовали с Гарибальди – военным вождем итальянского народа в составе его армии в освобождении Италии от австрийских войск. А русский хирург Пирогов спас жизнь этому национальному герою, прооперировав его после ранения. Победы Красной армии оказали содействие итальянцам в избавлении от фашизма, и они сами сумели свергнуть фшистский режим Муссолини. Все эти факты говорят, что Италия и Россия, как и раньше, должны развивать военное партнерство для борьбы с международным террором и, как и раньше, в древние времена обмениваться военными технологиями. Тем более что итальянская военная система и оборонная промышленность славятся своей изобретательностью, а итальянские командиры отличаются новаторством в использовании военных методов. Поэтому будем надеяться, что GIS как лучшее спецподразделение итальянских вооруженных сил не будет оперировать на территориях российского влияния – в Ираке, Афганистане, в Балканских славянских республиках и останется верен своему воинскому девизу "Верный сквозь века", намек на элитные подразделения римской армии – предшественнице итальянских вооруженных сил, которые были верны воинским традициям, римскому Сенату и своим союзникам, среди которых дунайские славяне – предки современных русских являлись одними из самых важных. Как результат, Россия должна стать важнейшим партнером Италии по борьбе с террором, а GIS должен взаимодействовать с российскими антитеррористическими подразделениями для укрепления старого военного славяноримского партнерства.

Алексей Васильев