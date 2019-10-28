Военно-техническое сотрудничество стран Африки и России

Встреча в Сочи на высшем уровне "За мир, безопасность и развитие"

В Главном медиацентре Олимпийского парка науки и искусства "Сириус" города Сочи пройдет первая полноформатная встреча на высшем уровне лидеров России и государств Африки, на которую приглашены руководители всех 54 стран Африканского континента. Первый саммит Африки и России состоялся 24 октября под лозунгом "За мир, безопасность и развитие". А днем ранее открылся российскоафриканский экономический форум, в честь которого президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет, председатель Африканского союза Абдель Фаттах асСиси разместили приветствия, подчеркивающие значимость масштабного мероприятия, не имеющего аналогов в истории российскоафриканских отношений.

В преддверии саммита и экономического форума российский президент в интервью ТАСС сообщил, что открывается новая глава в отношениях между Российской Федерацией и странами Африки. Россия сыграла значимую роль в освобождении континента и оказывала помощь в защите независимости и суверенитета, в становлении государственности, формировании основ национальной экономики, создании боеспособных вооруженных сил. И сейчас Владимир Путин "убежден, что африканцы не заинтересованы в эскалации противостояния крупных держав на континенте".

Президент России подчеркнул, что традиции российскоафриканского сотрудничества имеют глубокие корни, и военнотехническое взаимодействие, сыгравшее роль в борьбе народов континента за независимость, сформировалось еще на первых этапах становления африканских государств.

В настоящее время военнотехническое сотрудничество между африканскими столицами и Москвой укрепляется. Российский лидер отметил: "Отрадно, что военнотехническое партнерство продолжает энергично развиваться". С более чем 30 африканскими странами действуют соглашения, по которым РФ поставляет им широкую номенклатуру вооружений и военной техники. Некоторая часть ВВТ передается безвозмездно. Независимость и суверенитет требуют защиты, в том числе и от экстремистских и террористических группировок, и это становится стимулом к взаимодействию африканских стран с Россией, имеющей опыт борьбы с терроризмом, например в Сирии. Военнотехнические форумы, многие учения, которые инициирует российская сторона, проходят с участием представителей из африканских государств. Так, в текущем году в армейских международных играх "АрМИ2019" приняли участие 11 стран континента. Для Африки ведется подготовка военных кадров, и за последние пять лет в военнообразовательных организациях Минобороны РФ прошли обучение более 2,5 тыс. военнослужащих.

Во многих районах Африки ситуация остается нестабильной, высокую активность в Северной Африке, в СахароСахельской зоне, районе озера Чад, на Африканском Роге проявляют многочисленные террористические организации. В связи с этим ВС и органы правопорядка ряда африканских стран нуждаются в существенной помощи.

Как ранее сообщали СМИ, государства, расположенные к югу от Сахары, заказали российское оружие и технику на 3 млрд долл. Россия подтверждала готовность кредитования закупки этих вооружений. В число наиболее значимых покупателей российского оружия входят Алжир, Египет, Ангола, Уганда и Нигерия. Такие же соглашения заключены с Мали, Мавританией, Камеруном, Зимбабве и некоторыми другими государствами.

Российскоегипетские отношения в последние годы приобрели статус стратегических, и сейчас действует договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, заключенный на 10 лет с автоматическим продлением на каждые последующие пять лет. Обе страны заинтересованы в обсуждении вопросов безопасности и политических проблем, по многим из которых их позиции совпадают. Они также совместно участвуют в урегулировании региональных конфликтов. Россия стала одним из важнейших партнеров Египта по строительству первой АЭС и созданию свободной промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Москва и Каир выступили организаторами первого российскоафриканского саммита. Египет, в 2019 году ставший председателем в Африканском союзе, координировал вопросы проведения встречи на высшем уровне с представителями африканских стран.

Президенты России и Египта во время саммита обсуждали восстановление чартерного авиационного сообщения между египетскими и российскими аэропортами.

Глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри заявил, что Россия является одним из важнейших партнеров, способных содействовать в реализации африканских планов. "Наш континент очень перспективный. Здесь много ресурсов и богатств, которые должны быть использованы, молодая рабочая сила – это почти 60% населения. Африка к тому же перспективный рынок с населением 1,3 млрд человек, которое продолжает увеличиваться", – сказал министр иностранных дел. Отношения России и Египта могут стать примером для подражания, считает Самех Шукри. Он полагает, что необходимо усиливать возможности Африки в вопросах сотрудничества в сфере безопасности и обмена информацией. Россия располагает сильными разведывательными службами, способными содействовать нейтрализации террористических организаций и, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, может оказывать поддержку Африканскому союзу в поиске политических решений по устранению кризисных проблем, а также поддерживать миротворческие силы в Африке в сотрудничестве с союзом и государствами континента.

Накануне открытия международного форума по приглашению Военновоздушных сил ЮжноАфриканской Республики в ЮАР вылетели российские самолеты Ан124 "Руслан" и военнотранспортные Ил62, а также два стратегических бомбардировщика Ту160. По сообщению МО РФ, цель визита – развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

Ирина Дронина