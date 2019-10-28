Американская военная инфраструктура требует пристального внимания

Чиновники Пентагона проинформировали законодателей о защите стационарных объектов

Руководство МО продолжает уделять пристальное внимание поддержанию функциональной эффективности объектов инфраструктуры, обеспечивающей действия войск на континентальной части Америки и за ее пределами, и их способности решать стоящие задачи в ближайшей и отдаленной перспективе.

Большое значение этому вопросу уделяют и американские законодатели, время от времени заслушивающие отчеты представителей МО и министерств видов ВС, отвечающих за обеспечение безотказного функционирования военной инфраструктуры, под которой понимается совокупность стационарных объектов и отдельных сооружений на ТВД, необходимых для развертывания ВС и ведения боевых действий, а также для организации ими мероприятий оперативной и боевой подготовки. Последнее из таких слушаний с повесткой дня "Устойчивость военных объектов к новым угрозам" было проведено 16 октября на совместном заседании подкомитетов "По разведке, возникающим угрозам и боевым возможностям" (Intelligence and Emerging Threats and Capabilities, ПРУБВ) и "По готовности" (Readiness, ПГ) комитета по ВС Палаты представителей (House Armed Services Committee, КВС) Конгресса США.

ДЕЛА ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

Перед заслушиванием докладов представителей военных министерств к участникам заседания обратились почетные члены ПГ и ПРУБВ, республиканцы Дуг Ламборн (Doug Lamborn) и Элиза Стефаник (Elise Stefanik).

Каждый из выступающих отметил, что вопрос функционирования военных объектов всегда был одним из важнейших вопросов обеспечения национальной безопасности. Однако сегодня, в условиях постоянно возникающих новых угроз и их динамично меняющегося характера, эта проблема обретает еще более критичный характер. По их словам, вопрос обеспечения бесперебойного функционирования инфраструктуры ВС еще более обостряется и тем, что военным ведомствам все еще не удается решить его полностью и окончательно.

Первым на слушаниях выступил помощник министра обороны по жизнеобеспечению (Assistant secretary of defense for sustainment) Роберт Макмахон (Robert McMahon). Он рассказал членам подкомитетов об общих подходах своего ведомства к решению текущих задач обеспечения бесперебойного функционирования объектов военной инфраструктуры и перспективных работах в этом направлении.

Объекты ВС США на континентальной части и зарубежных территориях по целевому назначению подразделяются на объекты, обеспечивающие размещение органов оперативного управления войсками, авиационные базы (АБ) и аэродромы, военноморские базы (ВМБ) и пункты базирования кораблей, военные гарнизоны и отдельные пункты дислокации формирований армии (СВ), ВВС и ВМС, стационарные позиции межконтинентальных баллистических ракет (МБР), узлы связи, центры и посты радио- и радиотехнической разведки, контроля космического, воздушного пространства и подводной обстановки, радиолокационные и радионавигационные станции, склады хранения ядерных, химических и обычных боеприпасов, военной техники, технического и материального имущества, горючего и смазочных материалов, а также на полигоны, трубопроводы, госпитали и объекты систем жизнеобеспечения и культурнобытового назначения. Их площадь в зависимости от оперативного предназначения может находиться в пределах от нескольких сотен квадратных метров (отдельные здания, радионавигационные станции) до десятков квадратных километров (крупные авиационные и военноморские базы, полигоны).

В настоящее время на балансе Министерства обороны и подчиненных ему министерств видов ВС сегодня находится более 500 объектов, расположенных непосредственно на территории США и за их пределами, в которых функционирует более 500 тыс. соответствующим образом оборудованных стационарных зданий и сооружений. Их общая стоимость составляет около 1 трлн долл.

Помощник военного министра подчеркнул необходимость обеспечения непрерывного функционирования базовой инфраструктуры ВС и ее устойчивости к любым внешним воздействиям, начиная с климатических изменений и кончая непосредственными ударами противника и атаками в киберпространстве. Он также заметил, что МО реализует многосторонний, системный подход к оценке угроз искусственным и естественным объектам инфраструктуры. По словам Макмахона, не только действующие и создаваемые элементы этой структуры должны функционировать в любых условиях, но и окружающая их природная среда, должна обеспечивать эффективное решение задач, стоящих перед ВС.

МО постоянно руководствуется требованиями федеральных стандартов к строительству различных объектов, которые должны действовать в любых условиях, в том числе в условиях стихийных бедствий, и при этом реализует свои инициативы, направленные на повышение надежности элементов военной инфраструктуры. Этими инициативами предусматривается включение в генеральный план строительства объектов МО результатов аналитических оценок рисков климатических изменений, включая изменения уровня мирового океана, рост или понижение температуры окружающей среды и другие факторы естественного характера.

Помощник министра также проинформировал присутствующих, что недавно Министерство ВВС завершило всестороннее изучение влияния резких климатических изменений на строящиеся объекты, что позволит существенно откорректировать действующие требования к повышению устойчивости проектируемых зданий и сооружений. А инженерные войска Армии США осуществляют испытание недавно разработанной системы эффективного контроля состояния зданий и сооружений в условиях землетрясений. Эта система позволит значительно сократить время и ресурсы, которые требуются при использовании существующих методов.

Макмахон напомнил законодателям о том, что в январе текущего года МО представило Конгрессу доклад о влиянии климатических изменений на деятельность ВС. В нем приведены данные об уязвимости военных объектов к воздействию таких факторов, как наводнения, засухи, исчезновение растительности, пожары и таяние вечной мерзлоты, а также указаны меры, которые должны позволить исключить их влияние на стойкость элементов инфраструктуры.

С целью внедрения общих требований к выполнению войсками своих функций МО издало и отредактировало ряд руководящих документов, которыми КНШ и видам ВС предписывается в процессе планирования развития объектов инфраструктуры и действий войск учитывать климатические изменения. В них также даны указания о сокращении рисков, обуславливающих деятельность ВС в случаях природных катастроф.

МО реализует две программы исследований природных условий: "Стратегические исследования окружающей среды" (SERDP) и "Сертификации технологий защиты от природных воздействий" (ESTCP). В рамках этих программ изучаются последствия климатических воздействий на военную инфраструктуру и функционирование ВС, а также ведется разработка научнотеоретической базы, технологий и методов, необходимых для повышения функциональной живучести военных объектов, которые в конечном счете позволят в максимальной степени обеспечить боеготовность войск.

В своем выступлении Макмахон коснулся и обеспечения войск водой и энергией, наличие которых обеспечивает непрерывность действий войск, но становится все более затруднительным в условиях климатических изменений. Он отметил, что МО активно работает в направлении решения и этих проблем. Помощник военного министра рассказал, что в прошлом году его ведомство израсходовало 3, 4 млрд долл. на обеспечение энергетическими ресурсами боле 585 тыс. военных объектов и небоевых структур почти на 500 местах дислокации войск, расположенных в различных регионах мира. Кроме того, в войска было поставлено более 92 барр. топлива на сумму около 9,2 млрд долл.

Указал он и на то, что энергетические объекты МО находятся под постоянным прицелом кибернетических средств противников США и могут подвергнуться воздействиям стихийных бедствий. За последнее время от ураганов пострадали база КМП "КэмпЛежен" и АБ "Тиндалл". АБ "Оффут" была затоплена в результате разлива реки Миссури. Четыре месяца назад была закрыта одна из крупнейших ВМБ "Чайна лейк" в Калифорнии, пострадавшая от землетрясения. По приблизительным оценкм экспертов МО, стоимость ущерба составила 10 млрд долл.

Общие подходы МО к обеспечению войск энергетическими ресурсами регламентируются инструкцией 4170.11 "Управление энергетическим снабжением". В этом документе определены инстанции, ответственные за снабжение военных объектов энергией и сформулированы требования к мерам по организации непрерывности этого процесса. В настоящее время ведется доработка данной инструкции в направлении усиления требований к надежности энергетических ресурсов и включения регламента по обеспечению их кибернетической безопасности.

В МО введен процесс планирования энергоснабжения, в соответствии с которым инстанции, ответственные за поставку электроэнергии в войска, обязаны оценивать периоды возникновения максимальной нагрузки, выявлять недостатки в надежности и кибернетической защищенности вверенных им объектов и разрабатывать действенные и недорогие методы решения этих проблем. Виды ВС уже начали представлять свои планы по обеспечению электроэнергией приоритетных потребителей, окончательная разработка которых будет завершена в конце 2020 финансового года. В конце следующего финансового года такие планы будут разработаны для всех остальных потребителей.

МО также реализует программу "Энергетическая живучесть и консервация инвестиций" (ERCIP). Эта программа предназначена для финансирования проектов, обеспечивающих повышение непрерывности энергоснабжения, и позволяет повышать надежность энергетических объектов, сберегать электроэнергию и снижать ее стоимость. Эти цели достигаются за счет строительства новых, высокоэффективных энергетических систем или путем модернизации действующих. Кроме того, для обеспечения надежности поставок электроэнергии и повышения кибернетической защищенности сетей электроснабжения военное ведомство использует и другие финансовые инструменты.

В конце своего выступления помощник министра уведомил парламентариев о мероприятиях по обеспечению кибернетической безопасности систем управления ключевыми элементами инфраструктуры МО. ВС проводят доработку планов кибернетической защиты наиболее важных объектов, систем и вспомогательных средств обеспечения их функционирования. Завершение этой работы запланировано на апрель 2020 года. Макмахон заверил членов подкомитетов, что все шаги, предпринимаемые его ведомством по обеспечению непрерывного функционирования военной инфраструктуры, дадут положительные результаты.

УСИЛИЯ МИНИСТЕРСТВ ВИДОВ ВС

Помощник министра ВВС по объектам, окружающей среде и энергетике, Джон Хендерсон (John Henderson) сообщил законодателям, что глобальная сеть автономных АБ используется формированиями этого вида ВС для проведения совместных операций с другими войсками.

Руководство министерства предпринимает все необходимые меры по адаптации объектов к действиям в условиях существующих и будущих угроз, включая погодные воздействия, изменения климата, сбои в снабжении водой и электроэнергией, а также при непосредственных и кибернетических атаках ВС противника.

В рамках программы обеспечения войск водными и энергетическими ресурсами решаются вопросы исключения сбоев доступности к этому виду обеспечения и их получения автономными способами, а также путем разработки необходимых для этого систем и средств, и обучения личного состава.

В целом же действия Министерства ВВС по обеспечению непрерывного функционирования объектов их инфраструктуры осуществляются в рамках указаний, сформулированных специалистами МО, и разработанных ими общих подходов.

От Министерства армии по рассматриваемому вопросу перед членами подкомитетов выступил помощник министра по объектам, энергетике и окружающей среде Алекс Билер (Alex Beehler).

Он доложил законодателям, что к 2028 году СВ будут полностью готовы к развертыванию, ведению боевых операций и нанесению поражения любому противнику в совместных, многодоменных конфликтах высокой интенсивности. Армия будет поддерживать свои возможности по ведению иррегулярных боевых действий и одновременно сдерживать противника в любое время и на любых ТВД. Армейская концепция ведения операций в различных доменах включает зону стратегической поддержки (Strategic Support Area), где находятся все объекты инфраструктуры. В ней размещаются все системы и средства обеспечения связи между командирами боевых и обеспечивающих подразделений войск и координации их действий.

Помощник министра армии отметил, что непрерывность действий объектов инфраструктуры СВ обеспечивается путем поддержания на требуемом уровне их кибернетической защищенности, бесперебойным снабжением энергетическими ресурсами и планированием выполнения предписанных им функций в экстремальных погодных условиях.

Среди федеральных структур армия является крупнейшим потребителем электричества и энергетических ресурсов и ежегодно расходует на эти цели более 1, 1 млрд долл. Ассигнования, выделяемые СВ, позволяют им реализовывать проекты создания автономных систем энергоснабжения, средств управления энергетическими установками и технологий энергосбережения, а также создавать другие возможности для обеспечения энергоресурсами, необходимыми для ведения боевых действий в условиях отсутствия централизованного энергообеспечения.

Во всех остальных направлениях развития и поддержания безотказной работоспособности армейской инфраструктуры лидеры министерства руководствуются указаниями и соответствующими директивными документами МО.

Министерство ВМС на слушаниях представлял исполняющий обязанности помощника министра Луциан Нимейер (Lucian Niemeyer). Он проинформировал присутствующих на слушаниях о политике и программах своего ведомства в области повышения функциональной устойчивости морских объектов, мест базирования и других элементов военноморской инфраструктуры.

Он сообщил, что многие из рисков нарушения работы и факторов, определяющих уязвимость объектов инфраструктуры министерства, которые необходимо учитывать в современных условиях, в прошедшие 10 или даже 5 лет назад просто не существовали. Если в совсем недавнем прошлом источником угрозы безопасному и устойчивому функционированию элементов военноморской структуры считались природные явления, то сегодня опасности, исходящие от вероятного противника, непрерывно растут и требуют все более активных мер по защите этих объектов.

Поэтому в сложившихся условиях Министерство ВМС определяет устойчивость инфраструктуры как ее способность обеспечивать действия флотов, вне зависимости от действий противостоящей стороны, направленной на разрушение ее стационарных элементов.

Нимейер подчеркнул, что особенностью инфраструктуры ВМС является ее распределенность по различным регионам земли, что затрудняет обеспечение непрерывности функционирования входящих в нее компонентов и требует достижения договоренностей с различными странами.

А в остальном, как отметил исполняющий обязанности помощника министра, работы по поддержанию военноморской инфраструктуры ведутся по тем же направлениям, которые сформулированы в документах МО и реализуются другими военными министерствами.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"