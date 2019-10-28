Бюро военных историй: данные о кредитах силовиков засекретят

Промсвязьбанк создаст отдельное БКИ и экосистему для людей в погонах

Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал "Известиям" руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной организации Борис Ярышевский. Необходимость возникла из-за опасений сохранности персональных данных. В трех крупнейших бюро, услугами которых пользуются большинство банков, есть американские акционеры. Новая структура будет полностью принадлежать российским собственникам и станет частью создаваемой экосистемы Промсвязьбанка.

Безопасности ради

Спецбюро кредитных историй для военных и силовиков с полностью российскими акционерами обеспечит сохранность персональных данных людей в погонах. По словам руководителя департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (ПСБ) Бориса Ярышевского, сейчас банки сами выбирают с какими БКИ сотрудничать.

По данным из открытых источников, долями в трех крупнейших бюро кредитных историй владеют компании из американской "большой тройки": Equifax Inc. — 50% в российской дочке "Эквифакс Кредит Сервисиз", Experian принадлежит 25% в "Объединенном кредитном бюро", TransUnion — 3,49% в НБКИ.

В Промсвязьбанке не ответили на вопросы "Известий" о предполагаемых собственниках нового БКИ и будет ли ПСБ одним из них. Также в кредитной организации не пояснили на каком этапе находится работа по созданию нового бюро и когда планируется его запустить. В пресс-службе банка лишь сообщили, что "ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании".

Ранее "Известия" сообщали, что Минобороны подготовило новое Положение об обработке персональных данных в Вооруженных силах. В нем устанавливаются особые правила доступа к информации о военнослужащих, что потенциально может ограничить возможность для них взять кредит.

Бывали случаи, когда в годы работы Анатолия Сердюкова (министр обороны в 2007-2012 годах) недобросовестные офицеры незаконно получали доступ к персональным данным контрактников и продавали их МФО, рассказывал тогда "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. Военный эксперт Александр Перенджиев пояснял, что за личными данными офицеров охотятся спецслужбы иностранных государств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

Создание обычного БКИ, просто хранящего информацию, потребует порядка 500 млн рублей. Современные бюро имеют более широкий функционал. У них есть и скоринг, и система антифрода. Обеспечение полного функционала новому игроку обойдется от 1 млрд рублей, подсчитал для "Известий" директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов.

По его словам, целесообразность создания отдельного БКИ вызывает сомнения. Даже если подавляющая часть займов военнослужащих будет аккумулирована в ПСБ, то все равно не ясно, зачем создавать бюро как структуру. Каждый банк хранит кредитную историю по своим заемщикам, недостающие данные из прошлого можно получить в существующих БКИ.

"Известия" направили запросы в топ-30 банков с вопросом, видят ли они необходимость в создании отдельного БКИ для военных. Официально ответил только Московский кредитный банк. Там не видят необходимости создания нового бюро. Данные в БКИ запрашиваются банками только при наличии согласия гражданина, напомнил директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустам Идрисов. Он добавил, что можно решить вопрос дополнительной защитой данных, включая ограничение доступа, на базе уже действующих БКИ. Представители других банков топ-30 неофициально сообщили, что в ЦБ не обсуждался этот вопрос и они не знают, как будет работать спецбюро.

Источник "Известий" в Минобороны рассказал, что ведомство не против этого нововведения, но пока в министерстве его не обсуждают. В ЦБ оперативно не ответили на запросы "Известий".

Справка "Известий" Перечень с персональной информацией о военнослужащих состоит из 34 пунктов, последний из которых открытый — иные персональные данные. Например, к ним относятся сведения о серии и номере паспорта, семейном положении, дате и месте рождения, номере телефона, СНИЛС, ИНН. Также сюда входит информация о состоянии здоровья, дактилоскопических данных, допуске к гостайне и т.д.

Военная экосистема

Спецбюро должно стать частью экосистемы ПСБ. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам. Окончательно сформировать структуру планируется в течение пяти лет, заявил главный стратег банка Борис Ярышевский. По его словам, целевая аудитория для кредитной организации — военнослужащие, оборонно-промышленный комплекс, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе (ГОЗ) как субподрядчики и соисполнители.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

Например, для юрлиц создается партнерский сервис, который поможет компаниям правильно вести управленческий учет. Проблема всех участников ГОЗ — оформить всё правильно и направить данные в единую информационную систему гособоронзаказа. Подрядчики совершают много ошибок, поэтому им не согласовывают документы и возвращают на доработку, утверждает Борис Ярышевский. Предложение поможет повысить эффективность системы в целом, потому что позволит предприятиям, впервые получившим контракт по ГОЗ, верно подготовить отчетность. Военнослужащие и ОПК — зарегулированная область, "пройтись бы по ней регуляторной гильотиной", посетовал он.

ПСБ взял с розничного рынка идею рефинансирования военной ипотеки по льготной ставке, поделился Борис Ярышевский. Эксперты считают, что жилищные кредиты для военнослужащих должны занять ключевое место в экосистеме банка. Это повысит привлекательность службы в Вооруженных силах в длительной перспективе. Для "оборонной" финансовой организации это интересный инструмент с точки зрения низких рисков — фактически платежи вносит не физлицо, а государство, считает Николай Соколов из "БКС Премьер".

Одновременно ПСБ может предлагать различные сопутствующие услуги — потребительские кредиты, депозиты, карты и прочее, добавил эксперт. На фоне снижения ставок военнослужащие будут интересоваться альтернативными инвестиционными инструментами, которые позволят получить повышенный доход. Соответственно, они станут чаще открывать не только банковские счета, но и брокерские, включая ИИС, полагает он.

Вадим Арапов