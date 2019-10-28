Войти
28.10.2019
Известия.ru

Бюро военных историй: данные о кредитах силовиков засекретят

930
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Промсвязьбанк создаст отдельное БКИ и экосистему для людей в погонах

Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал "Известиям" руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной организации Борис Ярышевский. Необходимость возникла из-за опасений сохранности персональных данных. В трех крупнейших бюро, услугами которых пользуются большинство банков, есть американские акционеры. Новая структура будет полностью принадлежать российским собственникам и станет частью создаваемой экосистемы Промсвязьбанка.

Безопасности ради

Спецбюро кредитных историй для военных и силовиков с полностью российскими акционерами обеспечит сохранность персональных данных людей в погонах. По словам руководителя департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (ПСБ) Бориса Ярышевского, сейчас банки сами выбирают с какими БКИ сотрудничать.

По данным из открытых источников, долями в трех крупнейших бюро кредитных историй владеют компании из американской "большой тройки": Equifax Inc. — 50% в российской дочке "Эквифакс Кредит Сервисиз", Experian принадлежит 25% в "Объединенном кредитном бюро", TransUnion — 3,49% в НБКИ.

В Промсвязьбанке не ответили на вопросы "Известий" о предполагаемых собственниках нового БКИ и будет ли ПСБ одним из них. Также в кредитной организации не пояснили на каком этапе находится работа по созданию нового бюро и когда планируется его запустить. В пресс-службе банка лишь сообщили, что "ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании".

Ранее "Известия" сообщали, что Минобороны подготовило новое Положение об обработке персональных данных в Вооруженных силах. В нем устанавливаются особые правила доступа к информации о военнослужащих, что потенциально может ограничить возможность для них взять кредит.

Бывали случаи, когда в годы работы Анатолия Сердюкова (министр обороны в 2007-2012 годах) недобросовестные офицеры незаконно получали доступ к персональным данным контрактников и продавали их МФО, рассказывал тогда "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. Военный эксперт Александр Перенджиев пояснял, что за личными данными офицеров охотятся спецслужбы иностранных государств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Источник изображения: iz.ru

Создание обычного БКИ, просто хранящего информацию, потребует порядка 500 млн рублей. Современные бюро имеют более широкий функционал. У них есть и скоринг, и система антифрода. Обеспечение полного функционала новому игроку обойдется от 1 млрд рублей, подсчитал для "Известий" директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов.

По его словам, целесообразность создания отдельного БКИ вызывает сомнения. Даже если подавляющая часть займов военнослужащих будет аккумулирована в ПСБ, то все равно не ясно, зачем создавать бюро как структуру. Каждый банк хранит кредитную историю по своим заемщикам, недостающие данные из прошлого можно получить в существующих БКИ.

"Известия" направили запросы в топ-30 банков с вопросом, видят ли они необходимость в создании отдельного БКИ для военных. Официально ответил только Московский кредитный банк. Там не видят необходимости создания нового бюро. Данные в БКИ запрашиваются банками только при наличии согласия гражданина, напомнил директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустам Идрисов. Он добавил, что можно решить вопрос дополнительной защитой данных, включая ограничение доступа, на базе уже действующих БКИ. Представители других банков топ-30 неофициально сообщили, что в ЦБ не обсуждался этот вопрос и они не знают, как будет работать спецбюро.

Источник "Известий" в Минобороны рассказал, что ведомство не против этого нововведения, но пока в министерстве его не обсуждают. В ЦБ оперативно не ответили на запросы "Известий".

Справка "Известий"

Перечень с персональной информацией о военнослужащих состоит из 34 пунктов, последний из которых открытый — иные персональные данные. Например, к ним относятся сведения о серии и номере паспорта, семейном положении, дате и месте рождения, номере телефона, СНИЛС, ИНН. Также сюда входит информация о состоянии здоровья, дактилоскопических данных, допуске к гостайне и т.д.

Военная экосистема

Спецбюро должно стать частью экосистемы ПСБ. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам. Окончательно сформировать структуру планируется в течение пяти лет, заявил главный стратег банка Борис Ярышевский. По его словам, целевая аудитория для кредитной организации — военнослужащие, оборонно-промышленный комплекс, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе (ГОЗ) как субподрядчики и соисполнители.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Источник изображения: iz.ru

Например, для юрлиц создается партнерский сервис, который поможет компаниям правильно вести управленческий учет. Проблема всех участников ГОЗ — оформить всё правильно и направить данные в единую информационную систему гособоронзаказа. Подрядчики совершают много ошибок, поэтому им не согласовывают документы и возвращают на доработку, утверждает Борис Ярышевский. Предложение поможет повысить эффективность системы в целом, потому что позволит предприятиям, впервые получившим контракт по ГОЗ, верно подготовить отчетность. Военнослужащие и ОПК — зарегулированная область, "пройтись бы по ней регуляторной гильотиной", посетовал он.

ПСБ взял с розничного рынка идею рефинансирования военной ипотеки по льготной ставке, поделился Борис Ярышевский. Эксперты считают, что жилищные кредиты для военнослужащих должны занять ключевое место в экосистеме банка. Это повысит привлекательность службы в Вооруженных силах в длительной перспективе. Для "оборонной" финансовой организации это интересный инструмент с точки зрения низких рисков — фактически платежи вносит не физлицо, а государство, считает Николай Соколов из "БКС Премьер".

Одновременно ПСБ может предлагать различные сопутствующие услуги — потребительские кредиты, депозиты, карты и прочее, добавил эксперт. На фоне снижения ставок военнослужащие будут интересоваться альтернативными инвестиционными инструментами, которые позволят получить повышенный доход. Соответственно, они станут чаще открывать не только банковские счета, но и брокерские, включая ИИС, полагает он.


Вадим Арапов

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Похожие новости
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
04.12.2013
Курсом на Евросоюз
29.02.2012
Оборонный разговор на земле святынь
20.01.2012
Владельцам предприятий ОПК придется выйти из тени
15.12.2011
Суперкомпьютер рекордных возможностей
12.07.2011
Изделие № 2 подорожало за год на 5,6 миллиарда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота
  • 28.10 15:08
  • 1
Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
  • 28.10 15:06
  • 2
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии