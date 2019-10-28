Отбой по расписанию: офицеров защитят от переработок

Распорядок дня в армии проконтролируют с помощью мессенджеров

В российской армии ввели контроль за распорядком рабочего дня офицеров и солдат-контрактников. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Командиров, которые допоздна задерживают подчинённых на службе, станут привлекать к ответственности, вплоть до увольнения из ВС. Проверки показали, что переработки в армии достигают четырёх-семи часов в день. Впрочем, врачи, спасатели и пожарные зачастую трудятся ещё больше, отмечают эксперты. К тому же проблеме переработок в армии не один год, и для её решения будет мало одного приказа. Не исключено, что потребуется создание военного аналога государственной инспекции по труду.

Отпуск "при части"

В штабах военных округов, уточнили источники "Известий" в министерстве, будут созданы группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной. В их компетенцию войдёт проверка руководства всех уровней. Они получат право с помощью защищённых каналов видеосвязи (военного аналога Skype) экстренно связаться с любым командиром.

В случае, если начальник попытается уклониться от проверки, например, не ответит на звонок группы контроля, к нему автоматически применят меры дисциплинарного воздействия. Он может получить взыскание вплоть до неполного служебного соответствия или увольнения из армии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Поводом для ужесточения контроля стал рост числа обращений военнослужащих в центральный аппарат ведомства. Как ранее сообщали СМИ, проверки выявили, что командиры довольно часто проводят совещания в ночное время, в выходные и в праздники, а также не предоставляют подчинённым отгулов и даже вынуждают проводить отпуск, как грустно шутят в армии, "при части".

В результате общее время пребывания на службе может достигать 12-15 часов в сутки, то есть переработка составляет от четырёх до семи часов в день. Из-за этого у военнослужащих накапливается усталость, снижается работоспособность, что, в свою очередь, негативно влияет на их морально-психологическое состояние, усиливает социальную напряжённость в коллективах и даже приводит к распаду семей — к такому выводу пришли проверяющие Минобороны.

В начале октября глава Минобороны Сергей Шойгу на одном из совещаний потребовал соблюдать право военнослужащих на личное время. Теперь систематические нарушения распорядка рабочего дня будут оцениваться как неспособность организовать службу подчинённых и учитываться при аттестации командного состава.

Армия трудоголиков

Впрочем, перерабатывают в России не только военные, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

— В первую очередь речь идёт о врачах в сельской местности, — рассказал "Известиям" эксперт. — В законодательстве прописан строжайший запрет на неоказание медпомощи, поэтому они работают по факту поступления пациентов. Кроме того, больше военных трудятся спасатели, пожарные, таксисты и дальнобойщики. Наконец, очень серьёзно перерабатывают представители отраслей, где мало платят. Например, библиотекари и сельские учителя — они часто трудятся на двух-трёх ставках.

В этом году портал "Mail.ru для бизнеса" провёл исследование, выяснив, что с переработками сталкиваются в основном сотрудники таких отраслей, как IT, транспорт и связь, строительство, консалтинг и финансы. Сверхурочная работа чаще всего ложится на плечи руководителей отделов, специалистов и топ-менеджеров.

Исследования о том, сколько часов ежедневно перерабатывают россияне, в последние годы не проводились. Два года назад Роструд провёл опрос "Задерживаетесь ли вы на работе?", в котором приняли участие две тысячи человек. Тогда 32% респондентов рассказали, что постоянно вынуждены делать это, 30% — редко (один-два раза в месяц), 28% — часто (один -два раза в неделю) и только около 10% участников опроса отметили, что уходят точно в срок, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Проблема сверхурочных повсеместно распространена практически во всех сферах бизнеса, уверена член некоммерческого партнёрства "Эксперты рынка труда" Виктория Пятница. По её словам, переработки зависят не столько от отрасли, в которой трудятся люди, сколько от конкретного руководителя в конкретной организации.

— Такие явления часто скрывают за собой неграмотное управление либо своеобразную личность руководителя, который тем самым показывает, кто здесь хозяин, — отметила специалист.

При этом у военнослужащих ситуация сложнее, чем у работников гражданских организаций, добавила Виктория Пятница. В последнем случае человек может уволиться и найти другую работу. Из Вооруженных Сил уйти не так просто: это целый ряд формальностей и процедур, а с определенного возраста большое значение начинают играть вопросы, связанные с пенсией и получением жилья. Да и адаптироваться в гражданской жизни офицерам непросто.

Системный подход

Попытки взять под контроль ситуацию с переработками в армии предпринимались не раз, но это не приносило должного эффекта, отметил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— В каждой воинской части должен быть журнал учёта переработки, но на практике этот документ не ведётся, — рассказал эксперт. — То есть доказать, что военнослужащий переработал, фактически невозможно. Навести порядок в этом вопросе можно только комплексом мер, в том числе регулярно проводя опросы среди них.

Эффект от новых мер если и будет, то незначительный, считает профессор кафедры труда и соцполитики Института Госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— Нужны системные усилия, — отметил он. — В Минобороны можно было бы создать спецкомиссию типа инспекции по труду.

В то же время сравнивать офисного клерка и офицера некорректно, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Во время боевой учебы военнослужащие месяцами находятся в полевых лагерях, и там они работают по 24 часа в сутки, — рассказал эксперт. — Восьмичасовой рабочий день предусмотрен только в том случае, если офицер находится в части.

Сейчас продолжительность еженедельного служебного времени офицеров регламентируется законом "О статусе военнослужащих" — это 40 часов в неделю, как и на гражданке. При условии, что военнослужащий не находится в командировке или на полевых сборах.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Роман Крецул, Богдан Степовой