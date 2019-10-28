Самая мощная версия легендарной "Шилки" – ЗСУ-23-4М4 замечена в Египте
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Модернизированная ЗСУ-23-4М4 замечена на состоявшихся недавно крупных учениях сухопутных войск Египта. Зенитная самоходка прикрывала от воздушных ударов условного противника механизированные соединения, вооруженные танками М60А3 американского производства и боевыми машинами пехоты БМП-1, поставленными Советским Союзом.
Продемонстрированный вариант легендарной Шилки в настоящее время считается военными специалистами самым совершенным.
Он неоднократно демонстрировался в России на различных выставках вооружений. Благодаря доработкам зенитная самоходка получила возможность бороться в любых погодно-климатических условиях, днем и ночью, с различными воздушными целями, в том числе беспилотниками и крылатыми ракетами.
На "Шилке" установлены: 23-мм счетверенная малокалиберная установка и два универсальных пусковых модуля. Боекомплект - 2000 23-мм выстрелов и 4 ракеты к комплексу "Стрелец".
Максимальная дальность обнаружения воздушной цели может достигать 34 км.
Максимальная дальность сопровождения цели радиоканалом достигает 10 км, минимальная - 200 м.
ЗСУ способна поражать воздушные цели, летящие со скоростью 500 м/с. Минимальная высота сопровождения цели - 20 м.
Вероятность поражения цели за один пролет при расходе снарядов до 300 шт - 0,5.
Зона поражения пушечного вооружения по дальности составляет 2500 м, по высоте 1500 м, ракетного вооружения по дальности - 5000 м., по высоте - 3500 м.
Экипаж машины - 4 человека.
В настоящее время на вооружении Российской армии продолжает оставаться значительное количество таких зенитных установок. Их модернизация до уровня ЗСУ-23-4М4 является вполне решаемой задачей.
Дмитрий Лемешко
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