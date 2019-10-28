На Новой Земле установлена РЛС "Резонанс-Н"

Как сообщило 24 октября 2019 года информационное агентство ТАСС, третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии "стелс", крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н" (с) "Новый оборонный заказ"

"Третья в Арктике РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. РЛС заступит на боевое дежурство в ноябре этого года", - сказал он. Назаренко добавил, что станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, в настоящее время работает межведомственная комиссия по приемке и передаче ее в состав ПВО Северного флота.

По его словам, к сегодняшнему дню российские военные получили четыре станции "Резонанс-Н", пятая находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже выполняют задачи боевого дежурства. "Задача всех РЛС - прикрытие северного направления в Арктике", - сказал Назаренко.

"Метровый диапазон волн станции позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 Махов, поскольку при его использовании наблюдается резонансное увеличение эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов", - отметил гендиректор.

РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км, по высоте до 100 км. Первая РЛС "Резонанс-Н" была поставлена на боевое дежурство в России пять лет назад.