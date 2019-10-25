Военный эксперт прокомментировал действия B-52 у границ РФ

Американский B-52 отработал учебную бомбардировку вблизи Калининграда, сообщил ресурс PlaneRadar. ВВС США заметно активизировали проведение подобных маневров, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Зверев.

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США отработал учебную бомбардировку базы российского Балтфлота в Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Воздушное судно с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01 взлетело с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. В 15:40 по московскому времени бомбардировщик заметили у границ Калининградской области.

Полет проходил на высоте более шести километров. Скорость составила 663 километра в час.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем. По данным PlaneRadar, полет проходил 19 октября. Как сообщили в российском Минобороны, истребитель Су-27 встретил американское воздушное судно и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.

В Госдуме призвали Вашингтон объяснить появление бомбардировщиков у границ России. По словам депутата от Крыма Михаила Шеремета, Соединенные Штаты продолжают "политику провокаций" во всех уголках земного шара.

Действия ВВС США прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, доцент кафедры географии, природопользования и пространственного развития Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев.