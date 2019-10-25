Войти
25.10.2019
РИА Новости

Госдума ратифицировала соглашение СНГ о действиях в случае ядерных аварий

343
0
0
Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг ратифицировала соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 25 июля.

Данным соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ для содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.

Соглашение позволит оптимизировать взаимодействие кризисных центров государств СНГ при анализе и оценке обстановки и принятии оперативных решений.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
18.09.2017
Последний бой хозяина Белого дома
03.06.2015
Космическая беспризорщина
02.06.2015
МИД: Россия имеет право размещать ядерные вооружения в Крыму
25.11.2013
Как Китай будет управлять своими боеголовками?
08.02.2010
Россия обогнала США по количеству продаваемого Латинской Америке оружия
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 12:03
  • 1
Ракеты наготове: почему США не нападут на Россию
  • 25.10 11:59
  • 3
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ