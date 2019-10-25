Госдума ратифицировала соглашение СНГ о действиях в случае ядерных аварий

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг ратифицировала соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 25 июля.

Данным соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ для содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.

Соглашение позволит оптимизировать взаимодействие кризисных центров государств СНГ при анализе и оценке обстановки и принятии оперативных решений.