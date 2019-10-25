Эксперт об учениях в Сербии: С-400 и "Панцирь" будут использовать в связке
Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в учениях за рубежом, сообщило Минобороны. Военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik разъяснил преимущества увязки этих двух оборонительных систем в единый комплекс.
Дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в учениях за рубежом, сообщает Минобороны.
"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО "Славянский щит 2019", говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Комплексы развернут на авиабазе Батайница, они станут частью российско-сербской группировки, которая отработает противовоздушную оборону района. Им также предстоит выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
Учения "Славянский щит 2019" проводятся в первый раз. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.
Главный редактор MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik назвал связку С-400 и "Панциря" наиболее эффективной защитой от любых атакующих систем.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, наземных и надводных угроз.
Нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись ударам с воздуха 14 сентября. Йеменские повстанцы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников.
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