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25.10.2019
РИА Новости

Эксперт об учениях в Сербии: С-400 и "Панцирь" будут использовать в связке

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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в учениях за рубежом, сообщило Минобороны. Военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik разъяснил преимущества увязки этих двух оборонительных систем в единый комплекс.

Дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в учениях за рубежом, сообщает Минобороны.

"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО "Славянский щит 2019", говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Комплексы развернут на авиабазе Батайница, они станут частью российско-сербской группировки, которая отработает противовоздушную оборону района. Им также предстоит выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Учения "Славянский щит 2019" проводятся в первый раз. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.

Главный редактор MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik назвал связку С-400 и "Панциря" наиболее эффективной защитой от любых атакующих систем.

"На сегодняшний день, особенно с учетом опыта работы наших оборонительных систем в Сирии и того, что было в Саудовской Аравии месяц назад, связка С-400 и "Панциря" представляется одной из наиболее эффективных систем ПВО. Комплекс С-400 обеспечивает круговую оборону на средних и дальних рубежах, а "Панцирь" гарантирует уничтожение систем, запущенных с малой дальности, в том числе, в целях защиты от атаки с малого расстояния против самого С-400. И такое сочетание наиболее, наверное, эффективная защита от всей практически номенклатуры атакующих систем", отметил Дмитрий Корнев.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, наземных и надводных угроз.

Нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись ударам с воздуха 14 сентября. Йеменские повстанцы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников.

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Страны
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Сербия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Военные учения
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