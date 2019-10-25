Российские саперы приступят к разминированию в Лаосе 25 октября

Саперы будут вести гуманитарное разминирование 120 гектаров территории близ города Пхонсаван

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские саперы из Международного противоминного центра ВС России в пятницу приступят к разминированию местности около города Пхонсаван в провинции Сиангкхуанг в Лаосе. Об этом журналистам сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ совместно с военнослужащими отряда разминирования U-58 Лаосской народной армии в торжественной обстановке провели торжественную церемонию открытия программы гуманитарного разминирования в провинции Сиенгхуанг", - сказали в российском военном ведомстве.

Саперы двух стран будут вести гуманитарное разминирование 120 гектаров территории близ города Пхонсаван. В задачу российских военных инженеров входит поиск, обнаружение и оценка мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра. "Уже завтра военнослужащие российского отряда разминирования приступают к выполнению задач по очистке местности", - уточнили в Минобороны РФ.

В ходе торжественной церемония заместитель начальника генерального штаба Лаосской народной армии генерал-майор Синсават Поммасаки поблагодарил правительство и Вооруженные силы РФ за помощь. Он отметил, что до сих пор на территории Лаоса находится большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Неразорвавшиеся мины препятствуют развитию инфраструктуры страны во многих сферах. Разминирование территории обеспечит безопасность населения провинции и ее дальнейшее развитие.

В работах будут задействованы 34 военнослужащих Международного противоминного центра ВС РФ, уже имеющих опыт работ в Лаосе. Военные инженеры из России будут уже во второй раз выполнять разминирование территории дружественной страны. Военнослужащие оснащены современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также самыми современными средствами защиты.

С октября 2018 по март 2019 года российские саперы уже разминировали территорию Лаоса. Тогда они очистили 104 га территории страны, было обнаружено более 340 взрывоопасных предметов, по большей части американских кассетных авиационных бомб.