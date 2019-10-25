Войти
25.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США назвали С-400 "смертоносным оружием"

342
0
0
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их "смертоносным оружием", пишут западные СМИ.

Россия продает и использует С-400 для того, чтобы получить рычаги давления и угрожать противникам, пишет National Interest, передает РИА "Новости".

Интерес к российским комплексам заставляет США накладывать санкции на страны за покупку таких систем.

Авторы статьи уверены, что возможности С-400 в "два раза превосходят" возможности предыдущих комплексов. С-400 обладает более чувствительными радарами, которые могут зафиксировать почти любые цели в воздухе.

Еще одной сильной стороной комплекса является гибкость в применении. На него можно устанавливать четыре типа различных ракет, которые разнятся по весу и возможностям.

Такая вариативность позволяет создавать многоуровневую противовоздушную оборону. Другим важным плюсом ЗРК является увеличенная дальность стрельбы, комплекс способен поражать цели на расстоянии до 400 километров.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.



Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
26.06.2019
Трамп догонит Эрдогана по С-400 даже в Японии
23.04.2019
США предложили Турции выбрать между санкциями и российскими С-400
08.03.2019
Эрдоган допустил покупку комплексов С-500
18.12.2018
Эрдоган: Анкара ожидает поставки более ста истребителей F-35
24.11.2017
У НАТО нет оснований препятствовать поставке С-400, заявил турецкий депутат
26.01.2017
Торг с Россией по поводу С-400 (Yeni Safak, Турция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 12:03
  • 1
Ракеты наготове: почему США не нападут на Россию
  • 25.10 11:59
  • 3
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ