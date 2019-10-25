В США назвали С-400 "смертоносным оружием"
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их "смертоносным оружием", пишут западные СМИ.
Россия продает и использует С-400 для того, чтобы получить рычаги давления и угрожать противникам, пишет National Interest, передает РИА "Новости".
Интерес к российским комплексам заставляет США накладывать санкции на страны за покупку таких систем.
Авторы статьи уверены, что возможности С-400 в "два раза превосходят" возможности предыдущих комплексов. С-400 обладает более чувствительными радарами, которые могут зафиксировать почти любые цели в воздухе.
Еще одной сильной стороной комплекса является гибкость в применении. На него можно устанавливать четыре типа различных ракет, которые разнятся по весу и возможностям.
Такая вариативность позволяет создавать многоуровневую противовоздушную оборону. Другим важным плюсом ЗРК является увеличенная дальность стрельбы, комплекс способен поражать цели на расстоянии до 400 километров.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.
Алексей Дегтярев
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