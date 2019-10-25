Беспилотник научили искать живых среди мертвых

Учёные из Университета Южной Австралии научили стандартный беспилотный летательный аппарат с камерой на борту отличать живых людей от мёртвых.

Беспилотные летательные аппараты для спасательных операций должны, во первых, обнаруживать человека при съёмке даже с большой высоты, а во-вторых, обеспечивать возможность отличить на кадрах живых людей от мёртвых, чтобы в чрезвычайных ситуациях специалисты могли оперативно перебросить силы туда, где они ещё успеют кому-то помочь.

Для этих целей на дроны обычно устанавливают инфракрасные камеры, но иногда контраст между температурой тела и окружающей среды может быть слишком небольшим, чтобы его можно было рассмотреть на экране тепловизора. Новая технология, говорит ПМ, позволяет найти живых людей при помощи обычной камеры на квадрокоптере, изображение с которой обрабатывается специальным алгоритмом.

Он умеет определять область снимка, в которой расположена грудь человека, и анализировать её яркость, чтобы обнаружить её периодические изменения и тем самым распознать наличие дыхания.

Разработчики уже провели эксперимент, в ходе которого они снимали с беспилотника один манекен и восемь человек, лежащих в четырёх разных позах. Во всех случаях алгоритму удалось безошибочно определить, жив ли человек в кадре.