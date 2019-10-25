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25.10.2019
Военно-промышленный курьер

Бразильские полицейские оценили оружие и технику Росгвардии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Делегация полицейских подразделений Федеративной Республики Бразилии во время визита в Россию и участия в работе XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2019" посетила Отдельную орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации в подмосковном городе Балашихе, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители бразильских правоохранительных ведомств ознакомились с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении Росгвардии, а также осмотрели объекты учебно-материальной базы легендарного соединения.

Для делегации из Бразилии был организован демонстрационный показ военно-транспортного вертолета Ми-8 МТВ-2 и бронеавтомобиля "Тигр", которые используются в Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач по борьбе с терроризмом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
Продукция
Ми-8
Тигр
Тигр БА
Компании
Росгвардия
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