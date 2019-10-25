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25.10.2019
ТАСС

Глава NASA рассказал о планах по покупке мест на "Союзах"

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Директор NASA Джеймс Брайденстайн
Директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © REUTERS/Erin Scott

Речь идет о покупке по меньшей мере одного, а в дальнейшем, возможно, и двух мест на российском корабле

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с большой степенью вероятности начнет переговоры о покупке по меньшей мере одного, а в дальнейшем, возможно, и двух мест на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил в четверг журналистам директор NASA Джеймс Брайденстайн на полях 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"В настоящий момент мы пока не вели такие переговоры, очень вероятно, что мы начнем переговоры, сделаем запрос в Роскосмос по поводу по крайней мере одного дополнительного места на "Союзе", возможно, потом еще одного", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы отношения между NASA и Роскосмосом оставались прочными", - подчеркнул Брайденстайн. "Даже если мы добьемся успеха с коммерческими кораблями [разрабатываемыми американскими компаниями SpaceX и Boeing], мы хотим обеспечить себе постоянное американское присутствие на МКС, Роскосмос тоже хочет, чтобы у них было постоянное присутствие на МКС, это означает, что нам в любом случае нужно будет пользоваться "Союзами", а им нужно будет пользоваться коммерческими кораблями. Это именно тот вид партнерства, которого мы хотим и к которому стремимся", - добавил глава NASA.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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