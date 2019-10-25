Россия тратит на армию менее 3% ВВП - Путин

Сочи. 24 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Расходы России на армию составляют менее трёх процентов валового внутреннего продукта (ВВП) и имеют тенденцию к сокращению, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Комментируя выступление своего коллеги из Чада на пленарном заседании саммита "Россия-Африка", Путин признался, что был удивлён информацией о том, что многие страны континента тратят от 18% до 32% ВВП на решение вопросов безопасности, и назвал это непосильной нагрузкой. "Хочу обратить ваше внимание, что ни для кого не секрет, и мы этим гордимся, что сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия. У нас ещё много что нужно сделать в этом смысле, но она достаточно эффективна сегодня", - сказал Путин.

"Но мы тратим на нужды министерства обороны менее трёх процентов, и имеется тенденция к сокращению и этих расходов", - сообщил российский президент.