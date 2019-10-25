Россия и Норвегия: общее прошлое и прагматичное будущее (Aftenposten, Норвегия)

В статье, опубликованной в норвежской газете по случаю 75-летия освобождения Норвегии, Сергей Лавров отмечает позитивные подвижки в отношениях Норвегии и России. Однако некоторые действия норвежцев, особенно совместная с НАТО военная деятельность в приграничных регионах, вызывают тревогу.

В эти дни в Норвегии проходят торжества, посвященные освобождению Восточного Финнмарка от нацистских захватчиков.

Мы чествуем подвиг советских солдат, участников Сопротивления и партизан, 75 лет назад изгнавших гитлеровских оккупантов с норвежской земли.

О значении, которое придается в вашей стране этой дате, свидетельствует тот факт, что в праздничных мероприятиях в Киркенесе 25 октября участвуют король Норвегии Харальд V, премьер-министр Эрна Сульберг, депутаты стортинга и представители региональных властей.

В России это высоко ценят.

Благодарность

В период Второй мировой войны в Норвегии находилось более 100 тысяч советских военнопленных.

Около 12,7 тысяч из них умерли из-за тяжелейших условий труда, голода, болезней. Многие были расстреляны за попытку бежать из плена. В ходе Петсамо-Киркенесской операции погибли более 2 тысяч воинов Красной Армии.

Я хотел бы выразить искреннюю признательность норвежским друзьям, которые бережно относятся к многочисленным памятникам и захоронениям наших солдат, устанавливают новые монументы и памятные таблички, помогают осуществлять архивную и поисковую работу, чтобы выяснить неизвестные имена павших.

Ответственные соседи

Общее героическое прошлое всегда служило подспорьем в деле продвижения двусторонних отношений, носящих во многом уникальный характер.

Действительно, российско-норвежские связи переживали и взлеты, и падения, но никогда не омрачались вооруженными конфликтами. В эпоху холодной войны Москва и Осло старались находить точки соприкосновения. Именно так и должны вести себя ответственные соседи, имеющие общую границу - самую старую в Европе.

В этом плане символично, что, помимо юбилея освобождения Восточного Финнмарка, в эти дни мы отмечаем также 70-летнюю годовщину заключения Договора о режиме советско-норвежской границы и о порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов.

К сожалению, сотрудничество затормозилось

К сожалению, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года динамичное развитие сотрудничества затормозилось.

Осло присоединился к антироссийским санкциям. В результате оказались свернутыми целые направления взаимодействия. Не думаю, что это отвечает коренным интересам наших стран и народов.

Серьезную озабоченность вызывают все более активные военные приготовления в приграничных с Россией регионах.

Норвегия отходит от своей базовой политики, размещая в мирное время на своей территории якобы на "ротационной", а на самом деле - на постоянной основе тренировочные базы для военнослужащих США и Великобритании, увеличивает военный бюджет, модернизирует соответствующую инфраструктуру.

В октябре и ноябре 2018 года вблизи российских границ состоялись крайне агрессивные учения НАТО "Единый трезубец" с участием военнослужащих стран-партнеров. Наращивание военной деятельности альянса в Арктике, стремление включить регион в зону ответственности блока - все это подрывает стабильность и доверие.

Позитивные подвижки

В то же время даже в текущих условиях нам удается поддерживать диалог, в котором наметились определенные позитивные подвижки.

В апреле в рамках форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге состоялась беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, придавшая импульс связям по различным направлениям.

Возобновляются контакты по линии профильных ведомств. К докризисному уровню возвращается товарооборот, расширяются приграничные и межрегиональные обмены.

Я рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем вернуть отношения на поступательную траекторию. От этого выиграют как наши государства и граждане, так и евроарктический регион в целом.

Сообща

Приобретенный в ходе Второй мировой войны бесценный опыт союзничества и сотрудничества в борьбе с преступной идеологией человеконенавистничества особенно востребован сегодня, когда мировое сообщество сталкивается с многочисленными опасными вызовами и угрозами, эффективно противодействовать которым можно только сообща.

Россия давно и настойчиво призывает приступить к совместной работе по формированию в Евроатлантике и Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности на прочной основе международного права, прежде всего Устава ООН.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России