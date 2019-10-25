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25.10.2019
Военное обозрение

Израильский генерал: Ситуация такова, что в любой момент может привести к войне

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Начальник Генштаба израильской армии провёл пресс-конференцию для военных журналистов. По словам генерал-лейтенанта Авива Кохави, ситуация для Израиля складывается крайне напряжённая.

Источник изображения: Фейсбук/Армия обороны Израиля

Из заявления израильского генерала:

Как на севере, так и на юге успела сложиться напряжённая обстановка. Она может в любой момент привести к войне. Это так, несмотря на то, что наши враги в войне сейчас не заинтересованы.

Несколько странная логика начальника ГШ армии обороны Израиля. Если власти знают, что даже враги не заинтересованы в войне с Израилем, тогда кто же способен эту войну в регионе развязать? Если следовать элементарной логике, исходя из слова генерала Кохави, то развязать её может либо сам Израиль, либо те, кого Израиль врагом не считает.

По словам Авива Кохави, на севере "Хизбалла" фактически оккупирует Ливан, в Сирии обосновались иранские военные и подконтрольные им группировки, которые "хотят всё ближе подобраться к израильским границам для реализации проекта по созданию ракетного оружия".

Израильский генерал заявил, что у ГШ армии обороны страны есть план, который предусматривает пополнение вооружениями, личным составом там, где армия испытывает нехватку. Кохави добавил, что американскую финансовую помощь нужно перенаправить на закупку высокоточных боеприпасов, а также инвестировать в так называемый "полевой Интернет". Дополнительно генерал отметил создание очередной батареи ПРО "Железный купол", которая позволит защитить Израиль от применения беспилотников и ракет.

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