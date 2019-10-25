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25.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

США потребовали от стран НАТО делиться с Саудовской Аравией средствами ПВО

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Саудовская Аравия
Саудовская Аравия.
Источник изображения: gazeta.ru

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты намерены призывать членов НАТО предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии для защиты от угроз.

"Недавно я имел возможность посетить Саудовскую Аравию, где встречался с американскими военными, которые помогают Саудовской Аравии защищаться от иранских провокаций. На двусторонней основе я буду призывать некоторых партнеров по альянсу рассмотреть возможность предоставить Саудовской Аравии дополнительные средства ПВО, чтобы предотвращать конфликт в регионе", – сказал Эспер, передает РИА "Новости".

Ранее наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты. Он указал, что американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

В России заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими системами ПВО.


Алексей Дегтярев

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Страны
Иран
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
БПЛА
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