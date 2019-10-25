У границ Афганистана в рамках учений уничтожили "опасного врага"
Боевой розыгрыш первого этапа совместного учения государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019", проходивший в Таджикистане, завершился. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Отмечается, что в контртеррористической операции Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона на полигоне Харб-Майдон приняли участие воинские контингенты из четырех стран - ОДКБ: России, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
"Военнослужащие четырех стран объединенными усилиями достойно противостояли условным международным террористам на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, - сказал, подводя итоги, руководитель учения - командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
По его словам, в основу выполнения учебно-боевых задач был положен опыт боевых действий в вооруженных конфликтах и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы действий войск, с учетом тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.
"Надежная защита от любых военных угроз может быть гарантирована при наличии отлаженной системы управления и взаимодействия между нашими войсками, которые позволят оперативно и в кратчайшие сроки развернуть группировки войск в случае возникновения кризисных ситуации на любом угрожаемом направлении. По легенде учения, организованные бандгруппы осуществили прорыв границы Таджикистана со стороны Афганистана и начали бой с таджикскими погранотрядами. Оперативно прибывшие военнослужащие 201-й военной базы и десантно-штурмовой роты Таджикистана, первыми вступив в бой, задержали наступление боевиков", - рассказал генерал.
Однако бандотряды продолжили преследовать отходящие подразделения 201 военной базы и роты таджикских военных. Тогда подразделения Коллективных сил быстрого развертывания последовательно осуществили отход на установленные рубежи, втягивая отряды противника в огневой мешок, нанося поражение противнику и вынуждая вводить в бой резервы.
Поддержку обороняющимся войскам осуществляли артиллерийские подразделения 201 военной базы, вооруженные реактивными системами залпового огня "Град", самоходными гаубицами "Гвоздика" и "Акация". Сосредоточенным огнем расчеты отработали уничтожение огневых средств и живой силы противника. Прикрытие с воздуха обеспечили экипажи казахстанских истребителей Су-30СМ, российских ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-24и Ми-8, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков.
"Измотав противника, подразделения коалиционной группировки по сигналу перешли в атаку, обратив в бегство отряды незаконного вооруженного формирования. В ходе преследования подразделения реактивной и ствольной артиллерии выполнили как сосредоточенный огонь, так и по отдельным целям, совместно обеспечив действия наступающих войск. Вертолеты Ми-24 отработали "Вертолетную огневую карусель" и сопровождение наступающих войск в глубину, постановку неподвижного заградительного огня и нанесение сосредоточенных ударов по противнику. Две пары Ми-24 РФ и осуществили авиационную поддержку наступающих войск, нанося постоянное огневое поражение противнику с применением неуправляемых авиационных ракет С-8 КОМ", - рассказал генерал Лапин.
Отмечается, что на всем протяжении практических действий осуществлялось комплексное применение средств радиоэлектронной борьбы, которое не позволило противнику координировать свои действия по управлению боем.
Иван Петров
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