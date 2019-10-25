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25.10.2019
Lenta.ru

В действиях НАТО увидели "отработку нанесения ядерных ударов" по России

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Тренировочные полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress вблизи Крыма имеют целью отработку странами НАТО нанесения ядерного удара по России, заявил Федеральному агентству новостей (ФАН) главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Американцы своим полетом B-52 четко обозначили противника — Россию. С учетом того, что эти бомбардировщики являются носителем ядерного оружия, по нам отрабатывали нанесение ядерных ударов. Вот такая реальность", — сказал собеседник.

Вчера, 23 октября, РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, сообщило о состоявшемся 19 октября тренировочном полете над Черным морем пары американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, в ходе которых один из таких самолетов якобы имитировал бомбардировку Крыма.

В апреле в сети появился ролик запуска пороховыми стартерами двух из восьми двигателей TF33-PW-3/103 американского B-52 Stratofortress.


AIRBOYD / YouTube

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Проекты
NATO
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ЯО
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