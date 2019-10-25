"Лазерный багги" уже в войсках

Американская армия продолжает создавать комплексную защиту от беспилотников. Вчера, 23 октября, пресс-служба компании Raytheon объявила о том, что Военно-воздушным силам США передана первая система HELWS.

High-Energy Laser Weapon System (HELWS) представляет собой автомобиль-багги Polaris MRZR, вооружённый твердотельным боевым лазером, системой обнаружения целей и высокопроизводительным генератором. В ходе армейских испытаний он записал на свой счёт 12 дронов.

Проморолик системы HELWS

Закупка HELWS ведётся в рамках программы Maneuver Fires Integrated Experiment (MFIX), по результатам которой Минобороны США планирует обеспечить войска эффективными и недорогими средствами для борьбы с небольшими летательными аппаратами. В этом году Raytheon уже получил контракт в $23,8 млн на строительство двух HELWS, а также контракт в $16 млн на микроволновую систему Phaser.

В течение следующего года ВС США будут на практике испытывать новые системы вооружений. Если тестовая эксплуатация будет успешной, то HELWS и Phaser пойдут в серийное производство.