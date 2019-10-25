Дополнительные силы: Россия перебрасывает войска в Сирию

Россия отправит в Сирию дополнительные силы

В рамках совместного российско-сирийского патрулирования северных территорий Сирии Россия перебросит туда больше военной техники и личного состава, сообщают СМИ. Ранее о такой возможности говорил и министр обороны России Сергей Шойгу. На данный момент российская военная полиция и сирийские войска контролируют вывод курдских военных формирований за пределы 30-км зоны от границ с Турцией. Об этом Москва и Анкара договорились 22 октября.

Через неделю в Сирию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА "Новости" источник в Минобороны. Он при этом уточнил, что на данный момент в арабской республике не ведутся реальные боевые действия.

О том, что Россия может направить в САР еще один пехотный батальон и собирается перебросить туда дополнительную легкую бронетехнику, ранее со ссылкой на источник в российском оборонном ведомстве сообщила газета "Ведомости".

В издании уточнили, что таким образом планируется усилить действующую сейчас на северо-востоке Сирии российскую военную полицию.

По информации собеседника издания, в дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будут входить беспилотные летательные аппараты (БПЛА). При этом он отмечал, что личного состава военной полиции на данный момент достаточно для патрулирования. Впрочем, он признавал, что "ничто не мешает при необходимости выслать в Сирию еще один батальон".

Министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что патрулирование сирийской территории по новым договоренностям РФ и Турции потребует привлечения дополнительных сил и техники. "По поводу дополнительных сил, мы, естественно, считаем, мы сразу, сходу сказать этого не можем, но [очевидно] то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным, чтобы нам не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более, что патрулирование будет совместным", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что на отдельных территориях использование дополнительных сил не потребуется. Глава ведомства оставил без ответа вопрос о том, сколько человек личного состава Москва привлечет для осуществления запланированной операции.

Российская военная полиция совместно с сирийскими войсками должны были начать патрулирование северных территорий арабской республики в 12.00 23 октября (время совпадает с мск), но о начале этого процесса вблизи Манбиджа российская сторона сообщила уже в 5.00.

Их задача - способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы. Это должно произойти в течение 150 часов.

Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября. По итогам диалога стороны подписали меморандум, согласно которому Турция прекратила военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от качества выполнения договоренностей, в том числе об отводе вооружений, а также сил и средств курдских подразделений.

Представитель командования российской группировки войск в Сирии Игорь Серицкий 24 октября сообщил, что военная полиция в районе сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название - Кобани) заняла господствующую высоту в двух километрах от территории Турции. "База располагается на погранзаставе. С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города", - уточнил он.

Форт оборудован вышкой связи, откуда российские военные полицейские совместно с сирийскими пограничниками контролируют вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения, рассказал Серицкий.

Путин и Эрдоган договорились о том, что после того, как курды отведут свои отряды самообороны от сирийско-турецкой границы, совместное патрулирование будут проводить и российско-турецкие силы. Эта операция будет относиться к территориям к западу и востоку от района "Источника мира", кроме города Камышлы.

В ходе встречи главы государств обсуждали ситуацию в Сирии в контексте начала Турцией 9 октября военной операции против находящихся в арабской республике курдов. Анкара считает их военные формирования террористическими. В рамках операции, получившей название "Источник мира", планировалось создать "зону безопасности", куда турецкая сторона смогла бы переселить беженцев из САР.

Президент Турции на переговорах объяснил российскому коллеге задачи этих действий армии его страны.

Президент России на пресс-конференции подчеркнул, что Москва с пониманием относится к шагам Турции.

Лидия Мисник