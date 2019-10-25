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25.10.2019
Независимое военное обозрение

Российские военные впервые применят высокоточные боеприпасы "Краснополь" на учении в Таджикистане

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Краснополь 152мм
«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.
Источник изображения: Пользователь ВПК.name

Российские артиллеристы впервые применят высокоточные боеприпасы "Краснополь" на совместном учении Коллективных сил быстрого развертывания стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2019" в Таджикистане. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" отработают уничтожение бронетехники условного незаконного вооруженного формирования в ходе проведения контртеррористической операции коалиционной группировкой. Всего планируется изпользовать более 10 боеприпасов "Краснополь". Скорее всего речь идет о одной из последних модификаций этого боеприпаса.

Данный снаряд относится к разряду корректируемых. Исполняется в калибрах 152-мм и155 – мм. Рассчитан для ведении огня из российских 152-мм гаубиц (Д20, 2С3М "Акация", 2С19 "Мста-С", 2А65 "Мста-Б"), а так же, (в исполнении КМ-2 "Краснополь-М2") из 155-мм артиллерийских систем стран НАТО: М109А2/А6 (США), G5, G6 "Rhino" (ЮАР), FH77B (Швеция), TRF1 (Франция). Модификация 3ОФ39 "Краснополь" обладает высоким коэффициентом поражения цели: 0,8-0,9 155-мм вариант управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь-М" (под стандарты НАТО). Включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд К155М калибра 155 миллиметров, с полуактивным самонаведением на цель, подсвеченную лазером. Предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных и небронированных целей и инженерных сооружений на расстоянии до 25 км, с первого выстрела. Способ поражения сверху, по взлётно-пикирующей траектории. Дальнейшая модернизация снаряда "Краснополь" с повышением дальности стрельбы и наведением с помощью спутниковой навигации.

В 2006-м Пентагон принял на вооружение снаряд M982 Excalibur, управляемый по GPS. Опыт боевого применения снаряда в Ираке сильно воодушевил американских генералов – 92 процента боеприпасов падали в радиусе четырех метров от цели при дальности стрельбы до 40 километров, а последние модификации "Экскалибура" способны улетать на 57 километров. "Спутниковое наведение высокоточного оружия позволяет решать лишь полицейские задачи, – объяснил РИА Новости директор компании – производителя навигационных систем, кандидат технических наук Алексей Левченков. – Если есть противодействие в виде РЭБ, то о спутнике можно забыть. В этом случае остается только два способа наведения – либо инерциальные средства, либо подсветка цели". Другой недостаток снарядов со спутниковым чипом – они не попадают по движущимся целям, в то время как "Краснополь" поражает вражескую бронетехнику на скоростях до 36 километров в час. Стоимость "Экскалибура" и "Краснополя" примерно равна и достигает 50-70 тысяч долларов за штуку.

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Страны
Ирак
Россия
США
Таджикистан
Франция
Швеция
ЮАР
Продукция
2С3 Акация
M109
M982 Excalibur
Краснополь
Мста-Б
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