Переброска С-400 в Сербию: что важно знать

Минобороны сообщило, что ЗРК впервые примут участие в учениях за пределами РФ

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" впервые были доставлены за границу для участия в учениях на территории другого государства. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили СМИ со ссылкой на Минобороны. Эксперты полагают, что речь, в том числе, может идти и о демонстрации комплексов в целях их последующей продажи. Подробнее — в материале "Известий".

Транспортировка

Дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" были доставлены на территорию Сербии военно-транспортными самолетами ВКС России. Это будет первый случай, когда комплексы будут принимать участие в учениях за пределами РФ.

"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО "Славянский щит – 2019", — цитирует сообщение российского ведомства РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны, комплексы будут принимать участие в учениях по противовоздушной обороне "Славянский щит – 2019", предназначенных для отработки вопросов взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" во время учений подразделений ракетного полка Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В ходе маневров в Сербии подразделения ПВО двух стран должны совместно выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника.

Сообщается, что российские комплексы будут базироваться на авиабазе Батайница под Белградом.

Это самый большой аэродром ВВС Сербии, рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. На нем располагается 204-я авиационная бригада, учебный центр ВВС и ПВО, авиазавод и испытательный центр. Всего на аэродроме базируется 45 самолетов МиГ-21, четыре МиГ-29, 25 штурмовиков и учебно-тренировочных самолетов СОКО Г-4 Супер Галеб, 22 самолета УТВА, а также боевые и транспортные вертолеты.

В данном случае выбор в пользу Батайницы мог быть сделан потому, что он, в отличие от многих других сербских аэродромов, достаточно оснащен для работы с такой техникой.

Эти системы работают в тандеме

Системы ПВО С-400, которые производятся концерном "Алмаз-Антей", предназначены для поражения воздушных объектов, включая самолеты тактической и стратегической авиации, а также крылатые и баллистические ракеты и, как считается, не имеют аналогов в мире. Эта система может увидеть цели на расстояние 400 км. Она, к примеру, превосходит американские комплексы Patriot по дальности обнаружения и поражения целей.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевом дежурстве Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

На учениях С-400 оказались вместе с зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-С", скорее всего, не случайно. Эти комплексы могут действовать в тандеме, прикрывая друг друга. Более важные цели — ударные самолеты — в таком случае будут уничтожать "четырехсотые", а крылатыми ракетами и беспилотниками займутся ЗРПК.

В НАТО ранее обещали не препятствовать учениям

НАТО к проведению маневров относится сдержанно. В частности, в 2017 году генсек организации Йенс Столтенберг заявлял, что не будет пытаться оказывать давление на Сербию из-за совместных военных учений с Россией.

По мнению военных экспертов, использование аэродрома Батайница может представлять стратегический интерес, но для России сложность заключается в высокой степени его изоляции — для того чтобы туда попасть, самолетам ВКС РФ нужно пролететь над территорией нескольких стран НАТО.

С другой стороны, такие учения дадут Сербии серьезный опыт, полагает Владислав Шурыгин, а возможное появление на аэродроме такого тяжелого вооружения, как С-400, может изменить ситуацию в регионе в случае потенциального конфликта.

Военнослужащий боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Россия отрабатывает все варианты и активно изучает все театры военных действий, — уверен собеседник издания. — Конечно, она в этом случае ищет традиционных союзников, чтобы восстановить контакты с ними.

Заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН балканист Павел Кандель рассказал "Известиям", что одной из задач этих учений могла быть именно демонстрация комплексов сербской стороне в коммерческих целях.

— Нынешние учения - один из элементов продвижения наших коммерческих интересов.Мы предлагади Сербии поставки современных систем типа С-300 и С-400, но Александр Вучич с сожалением отвечал, что вещь хорошая, но у нас таких денег нету. Нынешние учения имеют и определенный политический контекст, но чтобы правильно его понимать, нельзя забывать, что с НАТО Сербия проводит гораздо больше учений, чем с Россией, — рассуждает собеседник издания.

Сербские военные комплексы уже видели

Учения "Славянский щит" в этом году проводятся впервые. Первый этап завершился в сентябре 2019-го — он проходил на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. В том числе в учениях, судя по публикациям в СМИ, были задействованы комплексы С-400 — тогда представители сербской делегации, по данным журналистов, увидели его впервые.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время учений Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Также в сентябре 2019-го депутат сербского парламента (Народной Скупщины) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил "Комсомольской правде", что в стране есть сторонники покупки этих комплексов у России. Однако ни о каких конкретных планах речи тогда не шло.

При этом С-400 впервые принимают участие в учениях, проходящих вне территории РФ, но за границей оказываются не впервые. Напомним, что в июне 2019 года эти зенитно-ракетные комплексы уже приобрела Турция — тогда против заключения сделки выступали США, власти страны пообещали отказаться от продажи Турции новейших истребителей F-35.

Роман Крецул, Богдан Степовой, Наталья Портякова