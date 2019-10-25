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25.10.2019
Известия.ru

Источник в МИДе объяснил письмо к Армении из-за срыва военного тендера

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На фоне срыва оружейного тендера с участием российской компании Москва направит Еревану не ноту протеста, как сообщалось ранее, а письмо с просьбой разобраться в ситуации. Об этом 24 октября пишет РБК со ссылкой на источник в МИД РФ.

Собеседник утверждает, что документ подготовлен Минпромторгом, уже поступил во внешнеполитическое ведомство России и в скором времени будет направлен, предположительно, на имя министра обороны Армении Давида Тонояна.

К настоящему моменту в минобороны Армении каких-либо документов от российской стороны не получали, сообщает ТАСС. Кроме того, в Ереване пока не готовы оценивать ситуацию и выражать официальную позицию по данному вопросу. Письмо не получали и в армянском МИДе, пишет "Газета.ру".

Тендер на поставку военной техники минобороны Армении объявило в мае. Российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") стала единственной компанией, удовлетворившей квалификационные требования, однако конкурс закрыли. В августе ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и подала иск, а в Армении возбудили уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".

Ранее источник "РИА Новости" сообщил о направлении ноты протеста с указанием, что Армения отклонила заявку ORSIS без веских оснований, а компания была включена в список недобросовестных поставщиков.

Компания ORSIS занимается производством и поставками стрелкового оружия и патронов, специальной оптики.

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Промтехнологии ГК
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