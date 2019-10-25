Россия поставит Нигеру два боевых вертолета Ми-35

ЦАМТО, 24 октября. Россия в ближайшее время реализует контракт на поставку в Нигер боевых вертолетов Ми-35. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на саммите "Россия-Африка" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

Контракт на поставку в Нигер двух вертолетов Ми-35 был заключен в 2016 году.

"Военно-техническое сотрудничество с Нигером развивается динамично. Сейчас мы реализуем контракт на поставку в эту страну двух вертолетов Ми-35 и скоро его завершим", – сказал А.Пунчук.

Он также отметил, что параллельно реализуется программа по ремонту и модернизации ранее поставленных в Нигер вертолетов Ми-17, передает "РИА Новости".