Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе

Специалисты предложили для всех кандидатов в российские космонавты сделать обязательным испытание на детекторе лжи. Об этом сообщил научный журнал "Центра подготовки космонавтов "Пилотируемые полеты в космос".

Полиграф предложили использовать, чтобы выявить скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников, любителей азартных игр, психически неуравновешенных кандидатов, отмечает "Федеральное агентство новостей". Кроме того, детектор лжи поможет получать информацию о заболеваниях и скрытых психофизиологических проблемах, а также о мотивации претендента.

"Проверка на полиграфе выступает как надежный метод выявления неблагоприятных факторов в биографии испытуемых, профилактики девиантного и нелояльного поведения, повышения надежности персонала", — приводит телеканал "360" выдержку из журнала.

В материале говорится, что внедрение метода выявления скрываемой информации с помощью полиграфа является одним из возможных способов повышения эффективности отбора кандидатов в космонавты. Как отмечает "РИА Новости", техническое оснащение и процедуры обследований достаточно просты, что делает полиграф удобным средством для тестирования больших групп претендентов.

Вместе с тем эксперты полагают, что полученная при помощи полиграфа информация не может считаться исчерпывающей для принятия решения. Данные необходимо использовать вместе с другими источниками и способами изучения кандидата в космонавты.

Как отмечает РЕН ТВ, 3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Он завершится 1 июня 2020 года. К этому времени планируется отобрать четырех специалистов. В августе 2018 года "Роскосмос" уже отобрал восемь кандидатов в космонавты.

В конце сентября сообщалось, что в России в перспективе могут создать отряд разных роботов для использования в космонавтике с учетом опыта испытаний на орбите робота "Федора".