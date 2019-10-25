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25.10.2019
ИноСМИ

HBL (Финляндия): НАТО следовало распустить еще в 1991 году

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Протестное граффити на стене здания в Варшаве в день саммита НАТО
Протестное граффити на стене здания в Варшаве в день саммита НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проявил слабость, не подобающую лидеру сильнейшего в мире военного формирования, пишет финская газета. События в Сирии — повод задуматься, зачем миру НАТО. У Европы от этого альянса одни проблемы — ей приходится искать поводы не вступать в разрушительные войны США.

С помощью управляемых через спутники снарядов и межконтинентальных ракет представляющие угрозу государства можно вывести из строя за какие-то пару часов, даже если они находятся на другом конце света

Курды - народ, который на протяжении истории страдал больше всех. С тех пор как пророк Мухаммед отправился на небеса в 632 году, их все время преследовали. Курды живут, рассеявшись по нескольким странам, но больше всего их - примерно 40 миллионов - обосновалось в неофициальном государстве Курдистан. Мир его не признает, хотя это следовало бы сделать давным-давно. Тогда, возможно, ситуация в регионе стал бы стабильнее.

Сейчас НАТО угрожает кровавой резней им через своего члена Турцию. Едва ли это в последний раз.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) проявил слабость, не подобающую лидеру сильнейшего в мире военного формирования. Он бормочет, что понимает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Столтенберг действительно оказался в сложном положении. Одна ошибка, и Дональд Трамп набросится на него. Осуждать Турцию не годится, ведь в пятом параграфе Устава НАТО написано, что весь альянс должен поддерживать каждого своего члена в состоянии войны. "Один за всех, и все за одного", - этот девиз исходит от самого Столтенберга.

Однако Трамп другого мнения по поводу устава НАТО. Когда Эстония, вступив в НАТО всего пять лет назад, конфликтовала с Россией, Трамп предостерег, что из пятого параграфа могут быть исключения. Это заставило эстонцев притихнуть. Как и, возможно, фанатичных сторонников НАТО в Финляндии.

События в Сирии и Курдистане - стимул к созданию военного союза в рамках ЕС, о чем говорил в том числе и наш президент.

Финские вооруженные силы, включая резервы, - вторая по размеру армия Европы. В ней почти 400 тысяч человек. Никому не нужная и устаревшая концепция. После войны во Вьетнаме США участвовали в десятках вооруженных конфликтов, но ни один из них не был наземным. Так что множество солдат - дело минувшего прошлого.

Сегодня все наращивают вооружения для "звездных войн" и кибератак, которые могут вывести из строя наши компьютерные системы. С помощью управляемых через спутники снарядов и межконтинентальных ракет представляющие угрозу государства можно нейтрализовать всего за пару часов, даже если они находятся в другом конце света. И после этого кого-то оккупировать нет нужды. ВВС могут выполнять свою работу точечно, как мы это и видим в Сирии.

Маленькие и средние страны никак не смогут успеть за таким развитием. А вот ЕС в целом вполне на это способен. Отдельные страны могут сохранять небольшие вооруженные силы для миротворческих миссий. Если они понадобятся, их можно будет собрать вместе.

НАТО следовало распустить еще в 1991 году, когда развалилась Организация Варшавского договора. Европейские члены НАТО никогда не хотели вступать в разрушительные войны США, например, во Вьетнаме, Ираке, а в последний раз - в Сирии, когда американцы без всякого плана бомбили поочередно все воюющие стороны.

В защиту Трампа, однако, надо сказать, что он, как и Барак Обама, нарушил обычай американских президентов непременно начинать хотя бы одну войну.


Ульф Юханссон Эсбу (Ulf Johansson Esbo)

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Барак Обама
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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