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25.10.2019
Военное обозрение

ВВС США чуть не потеряли один из самолётов "Судного дня"

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Соединенные Штаты чуть не потеряли один из самолетов "Судного дня". Как пишет Popular Mechanics, в начале октября этого года самолет-ретранслятор E-6B Mercury совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в один из двигателей.

Источник изображения: topwar.ru

По данным издания, инцидент произошел в начале октября в Вирджинии на авиабазе ВМС США Патуксент-Ривер. Самолет, взлетевший с авиабазы, был вынужден вернуться обратно из-за отказа одного из четырех двигателей. После посадки было установлено, что причиной происшествия стало попадание птицы в воздухозаборник одного из двигателей.

Командование ВМС США классифицировало данное происшествие по высшему разряду, присвоив ему категорию "инцидент класса А", т.е. как аварию с ущербом свыше 2 млн. долларов. Согласно заявлению ВВС, стоимость ремонта двигателя "будет очень высокой".

Отметим, что самолет-ретранслятор E-6B Mercury входит в тройку самолетов "Судного дня", наряду с бортами №1 и №2. Самолет имеет прозвище "Атакуй и уходи" (Take Charge and Move Out, TACAMO), он создан на базе лайнера Boeing 707 и предназначены для управления подводными лодками с баллистическими ракетами и наземными пунктами баллистических ракет. На вооружении ВМС США с 1989 года находятся 16 таких самолетов, причем один из них всегда должен находиться в воздухе. Экипаж состоит из 18 человек: 5 летчиков и 13 операторов.

Добавим, что все американские самолеты "Судного дня" имеют свои прозвища. Так "борт №1", на котором в случае ядерной войны размещаются президент США и министр обороны, и который является командным пунктом, имеет название "Ночной дозор" (Nightwatch). В составе ВВС США с 1974 года находятся четыре "Ночных дозора" E-4B, созданных на базе пассажирского лайнера Boeing 747 .

Борт №2, предназначенный для размещения премьер-министра, первой леди и госсекретаря, выполняющий управление стратегическими силами, так и называют "Борт номер два" (Air Force Two). На вооружении США с 1998 года стоят четыре самолета C-32A, созданных на базе пассажирского самолета Boeing 757.

В августе прошлого года заявлялось о планах Министерства обороны США заменить все три типа командных пунктов "Судного дня" единой платформой.

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Страны
США
Продукция
Boeing 747
Boeing 757
E-6 Mercury
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
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