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25.10.2019
Военно-промышленный курьер

Над Калининградской областью начала курсировать "небесная бензоколонка"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Летчики морской авиации Балтийского флота начали отрабатывать дозаправку в воздухе.

В учениях в небе над Калининградской областью принимают участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

В роли "небесной бензоколонки" выступает топливозаправщик Ил-78 ВКС России, специально прибывший из центрального региона РФ. Отработка дозаправки в воздухе проводится как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары.

Дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов летной подготовки. К ней допускаются только наиболее опытные специалисты, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. Пилоты на высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 500-600 км/ч приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой "контактируются" с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживают данную дистанцию до полной перекачки топлива.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-24М
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
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