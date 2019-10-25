Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ о системах военной спутниковой связи

ЦАМТО, 24 октября. Госдума на пленарном заседании 24 октября ратифицировала соглашение стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, передает "РИА Новости".

Соглашение подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле. Целью документа является повышение надежности управления вооруженными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.

В документе отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.

Координация деятельности по реализации соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество осуществляется через министерства обороны соответствующих государств, сообщает агентство.