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25.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Индонезии намерено приобрести в США самолеты ВТА C-130J "Геркулес"

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Самолет C-130J Super Hercules
Самолет C-130J Super Hercules.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 24 октября. Министерство обороны Индонезии объявило о намерении заключить с Lockheed Martin соглашение о закупке самолетов ВТА C-130J "Геркулес", а также развивать двустороннее сотрудничество с США в данной сфере.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Индонезии, 22 октября в Джакарте прошли переговоры генерального секретаря Министерства обороны Агуса Сетиджи с исполняющим обязанности заместителя помощника министра обороны США по Южной и Юго-Восточной Азии Кристофером Джонстоном. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в том числе по закупке C-130J "Геркулес".

Ранее глава информационной службы ВВС страны Новьян Самьега (Novyan Samyoga) подтвердил, что ВВС определили платформу C-130J в качестве приоритетной закупки, учитывая значительный срок эксплуатации имеющихся самолетов. В настоящее время ВВС эксплуатируют около 20 ед. C-130 устаревших моделей, некоторые из которых выпущены 1960-е гг. Ожидается, что при наличии достаточного финансирования на первом этапе МО Индонезии закупит пять самолетов.

В конце 2018 года представитель Lockheed Martin Ричард Джонстон подтвердил, что корпорация взаимодействует с ВВС Индонезии и направила ответ на запрос об информации о возможности закупки самолетов ВТА для ВВС Индонезии. Lockheed Martin в сотрудничестве с ВВС Индонезии разработала "дорожную карту" с учетом сроков эксплуатации и состояния имеющихся C-130. Это позволило оценить потребности в ремонте или замене самолетов.

Представитель Lockheed Martin также подтвердил, что любая закупка C-130J для Индонезии, вероятно, будет реализована посредством механизма прямого коммерческого контракта, а не в рамках программы "Иностранные военные продажи". Это позволит ускорить поставку.

МО Индонезии рассчитывает на то, что закупку C-130J Lockheed Martin будет осуществлять в рамках сотрудничества с государственной компанией PT Dirgantara (PTDI). Это позволит PTDI в дальнейшем обеспечить обслуживание, ремонт и капитальный ремонт новых и устаревших C-130. Такое сотрудничество является обязательным в соответствии с положениями "Закона об оборонной промышленности" Индонезии 2012 года (также известен как Закон 16).

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Страны
Индонезия
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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