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25.10.2019
ЦАМТО

Обеспеченность войск ЮВО современными образцами техники и вооружения превышает 60 проц.

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Генерал армии Дмитрий Булгаков
Генерал армии Дмитрий Булгаков.
Источник изображения: © Иван Шаповалов/ТАСС

ЦАМТО, 24 октября. Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков при подведении итогов комплексной проверки ЮВО сообщил, что доля современного вооружения и военной техники в войсках округа достигла 64 проц.

"По результатам проверки установлено, что обеспеченность войск округа техникой и вооружением составляет более 98 проц., при этом доля современных образцов доведена до 64 проц. На 20 проц. увеличены объемы поставки ремонтных комплектов, запасных частей и принадлежностей для военной техники. Военнослужащие округа полностью обеспечены всеми видами довольствия по службам тыла", – сказал Д.Булгаков.

"Несмотря на сложность и многогранность стоящих перед округом задач, органы управления, соединения, воинские части и корабли готовы к решению поставленных перед ними задач", – цитирует Д.Булгакова пресс-служба Южного военного округа.

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