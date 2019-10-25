Двигатель для космолёта доказал свою эффективность

Уже в обозримом будущем самолёты смогут достигать гиперзвуковых скоростей. Вчера, 23 октября, пресс-служба британской компании Reaction Engines объявила об успешном испытании ключевого элемента перспективного двигателя SABRE.

Испытания проходили на специальном полигоне Colorado Air and Space Port в США. В ходе тестирования предохладительный теплообменный элемент двигателя SABRE подтвердил заявленные характеристики. Установка успешно защищала двигатель от воздушного потока температурой 1000 °C (1800 °F).

Испытания предохладительного теплообменного элемента двигателя SABRE Источник изображения: reactionengines.co.uk

Эти испытания важны тем, что подтвердили просчёты конструкторов и доказали возможность работы двигателя на скорости 5 чисел Маха (в пять раз выше скорости звука). Этот показатель является нижним порогом гиперзвука. Таким образом, в обозримом будущем самолёты смогут развивать гиперзвуковую скорость.

Промо-ролик двигателя SABRE

По результатам испытаний компания Reaction Engines создаст первый образец SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine), способный развивать скорость свыше 5000 км/ч в атмосфере Земли, а на высоте 25 км переходить в "ракетный" режим. Планируется, что он станет универсальным двигателем для военной и гражданской авиации, а также сможет использоваться для полётов в космос.

Попытки создать универсальный реактивный двигатель, который мог бы работать в атмосфере и космосе, предпринимаются с 50-х годов. В 2010 году компания Reaction Engines начала работу по созданию двигателя SABRE, в атмосфере использующего для горения воздух, а в космосе — жидкий кислород из баков. Изначально SABRE разрабатывался как двигатель для космолёта Skylon, однако позднее разработкой заинтересовались британская оборонная корпорация BAE Systems и правительство Великобритании, Engines.

Гиперзвуковой комбинированный синергетический воздушно-реактивный двигатель SABRE с предварительным охлаждением совмещает в себе преимущества атмосферного реактивного и ракетного двигателей, при этом являясь многоразовым. Благодаря использованию нового типа двигателей разработчики планируют существенно снизить размеры и массу летательных аппаратов, предназначенных для доставки грузов в космос, а также создать космолёты, способные достичь любой точки Земли менее чем за 4 часа.