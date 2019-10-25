В Китае высмеяли "деревянные права" на пилотирование F-35

В сети появились фото деревянной таблички, которую вручают пилотам ВВС Нидерландов, прошедшим обучение для пилотирования на истребителях F-35. Для Голландии первая табличка, которую назвали "деревянными правами на управление самолётом", вручена капитану нидерландских ВВС. Имя капитана не называется (замазано на фото).

Источник изображения: 308-я истребительная эскадрилья ВВС США

На табличке сообщается, что голландский капитан прошёл обучение пилотированию истребителем пятого поколения F-35 на американской авиабазе Люк. Обучение проводилось в составе 308-й эскадрильи ВВС США Emerald Knight.

Голландская 322-я эскадрилья получает 6 американских истребителей F-35A, которые находились на упомянутой базе ВВС США Люк.

Выдачу американцами "деревянных прав" (по сути, это памятная табличка, свидетельствующая о прохождении курса обучения) голландскому лётчику высмеяли в китайских СМИ. В частности, капитану нидерландских ВВС было предложено выпить за это шампанского. При этом китайские острословы отметили, что бутылку с шампанским разбивать о фюзеляж F-35 не нужно, дабы не нанести вреда стелс-покрытию, и прибивать табличку к борту самолёта тоже не стоит.

Источник изображения: 308-я истребительная эскадрилья ВВС США

Напомним, что ранее в Нидерландах было принято решение закупить дополнительно 8 истребителей пятого поколения F-35 к законтрактованной изначально партии. В первой версии контракта было прописано приобретение 37 боевых машин. Дополнительные F-35 официально закупают, чтобы "повысить парк новейших истребителей в Европе для выполнения совместных миссий НАТО".

В китайской блогосфере отметили, что, закупая F-35 у США, Нидерланды фактически сдают информацию о своих ВВС, об операциях своих ВВС американцам. Так, указывается на то, что программное обеспечение F-35, по сути, является встроенной системой передачи данных производителю.