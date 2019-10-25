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25.10.2019
Военное обозрение

Турция завершила поставки беспилотников Bayraktar TB2 на Украину

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Турция завершила поставку Украине беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Об этом на своей странице в Twitter сообщила турецкая компания Baykar Makina.

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Baykar Makina поставила Военно-воздушным силам Украины вторую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, тем самым полностью завершив поставки. Первую партию беспилотников Украина получила еще в марте этого года, о ней сообщал прежний президент страны Петр Порошенко.

Всего в рамках соглашения украинские военные получили шесть беспилотников, две (по другим источникам - три) наземные станции управления и сопутствующее оборудование, включая тренажеры. Также ранее украинская сторона сообщала о поставке боеприпасов (200 ракет) для беспилотников в соответствии с соглашением. Кроме того, в Турции в конце сентября этого года закончили обучение 50 военнослужащих ВСУ, проходивших подготовку по использованию и техническому обслуживанию беспилотников турецкого производства.

Bayraktar TB2 – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов. Расстояние от пункта управления - не более 150 км, может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.

Длина дрона составляет 6,5 м, размах крыльев – 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника – 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Bayraktar TB2 способен нести две противотанковые ракеты (бомбы).

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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