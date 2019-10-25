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25.10.2019
ТАСС

Россия установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей

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Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Маяк
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Маяк.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Устройство начнет работать в ноябре

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии "стелс", крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года.

Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

"Третья в Арктике РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. РЛС заступит на боевое дежурство в ноябре этого года", - сказал он. Назаренко добавил, что станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, в настоящее время работает межведомственная комиссия по приемке и передаче ее в состав ПВО Северного флота.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ
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