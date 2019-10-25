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25.10.2019
ТАСС

Китай перенес запуск лунного зонда на 2020 год

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Снимок поверхности Луны
Снимок поверхности Луны, сделанный китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4" п.
Источник изображения: Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Кроме того, Пекин в 2020 году намерен запустить исследовательскую космическую миссию к Марсу

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Китай вновь отсрочил лунную миссию исследовательского аппарата "Чанъэ-5". Ранее запуск зонда, который должен совершить посадку на поверхность Луны и вернуться обратно с образцами, был намечен на конец ноября 2017 года, затем его перенесли на ноябрь 2019 года. Теперь миссия "Чанъэ-5" планируется на 2020 год.

"Китайские ученые полны решимости осуществить два наиболее сложных предприятия в космосе в следующем году: лунную миссию "Чанъэ-5" и первый запуск аппарата к Марсу", - пишет в четверг газета China Daily, ссылающаяся на слова ведущего специалиста Китайской академии космических технологий Е Пэйцзяня.

"Мы повысили общую надежность "Чанъэ-5" с того момента, когда отложили его запуск", и продолжаем рассматривать все возможные осложнения, чтобы обеспечить успех программы", - приводит издание заявление Е Пэйцзяня на недавнем тематическом совещании.

Отсрочка запуска в 2017 году, по данным газеты, была вызвана неудачным вторым стартом самой большой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (Long March 5).

Как ранее сообщали китайские СМИ, старт "Чанъэ-5" планировался со космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань. Миссия предусматривает выполнение новых задач китайской лунной программы. После прилунения аппарат должен взять образцы лунных пород, подняться с поверхности Луны, совершить автоматическую стыковку на ее орбите и вернуться на Землю.

Лунный аппарат весит 8,2 тонны и состоит из четырех модулей, предназначенных для выполнения задач по пребыванию на орбите, посадке, взлету и возвращению на Землю.

Китай также планирует направить в 2020 году исследовательскую космическую миссию к Марсу. Как сообщала ранее China Daily, Китай планирует получить образцы марсианского грунта к 2030 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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