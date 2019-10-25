Кремль назвал тему встречи президентов России и Судана

В ходе переговоров президентов России и Судана в Сочи обсуждалась тема военно-технического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня переговоров", – передает РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос, обсуждалась на встрече с президентом Судана тема покупки комплексов С-400.

Напомним, в среду президент Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи заявил, что Россия намерена оказывать поддержку Судану для урегулирования ситуации внутри страны.

Дмитрий Зубарев