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25.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Кремль назвал тему встречи президентов России и Судана

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

В ходе переговоров президентов России и Судана в Сочи обсуждалась тема военно-технического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня переговоров", – передает РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос, обсуждалась на встрече с президентом Судана тема покупки комплексов С-400.

Напомним, в среду президент Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи заявил, что Россия намерена оказывать поддержку Судану для урегулирования ситуации внутри страны.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Судан
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
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