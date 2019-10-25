Недорогие китайские БПЛА удобны в роли мишеней для ВС США

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) китайского производства, закупленные Министерством обороны США через несколько месяцев после того, как их применение было запрещено по соображениям кибербезопасности, используются в качестве "мишеней".

Их не передавали элитным американским подразделениям, выполняющим боевые задачи, сообщил представитель Пентагона, заявил ответственный за приобретение военного оборудования.

Расследование, проведённое "Голосом Америки", показало, что ВВС и ВМС США потратили сотни тысяч долларов на БПЛА производства китайской компании Da Jiang Innovations (DJI), которые предполагалось использовать, в том числе и в "некоторых из самых секретных подразделений ВС США".

В Конгрессе США возникла обеспокоенность по поводу того, что Пентагон продолжает использовать беспилотники китайского производства. Группа законодателей от обеих партий внесла законопроект, запрещающий федеральным ведомствам закупать беспилотники из стран, которые, как считается, представляют опасность для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Ранее в этом году сенатский комитет по вооруженным силам включил в закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год положение, запрещающее использовать БПЛА китайского производства. Со своей стороны китайская компания DJI сообщила, что покупатели её продукции обладают полным контролем над тем, как собирается, хранится и передаётся их информация.