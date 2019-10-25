Путин рассказал африканцам о российской армии

В России создана эффективная система безопасности и эффективная армия, заявил президент Владимир Путин на саммите "Россия-Африка" в Сочи.

"Ни для кого не секрет, и мы этим гордимся - сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, и, что самое главное, эффективная современная армия", - заявил российский лидер.

"Но мы тратим на нужды министерства обороны менее 3 процентов, и имеется тенденция к сокращению и этих расходов", - заметил Путин.

Президент также назвал "непосильной нагрузкой" расходы африканских стран на решение вопросов безопасности, борьбу с терроризмом и оргпреступностью.

Кира Латухина (Сочи)