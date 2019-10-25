Противотанковый комплекс "Фагот" превратил Humvee в пылающий факел

Бронеавтомобиль Humvee американского производства, принадлежавший курдским отрядам, был уничтожен боевиками протурецких формирований так называемой "Сирийской национальной армии".

Видео инцидента появилось в Twitter. Сообщается, что для поражения была использована ракета управляемого противотанкового комплекса 9К111 "Фагот".

Транспортное средство двигалось по проселочной дороге, когда его настигла ПТУР. Сначала оператор чуть не упустил цель - снаряд едва не пролетел мимо, однако он все же смог вогнать его в район крыши.

После поражения машина загорелась практически сразу. Создается впечатление, что внутри находились канистры с топливом.

Броневик еще какое-то время двигался по инерции, когда из него стали выбегать находившиеся внутри бойцы, всего их было четверо. Причем на одном горела одежда. Они беспрепятственно смогли покинуть опасное место.

К этому моменту сам Humvee уже был полностью объят пламенем, которое разгорелось еще сильнее, когда внутри произошел взрыв.

Случившееся в очередной продемонстрировало, что в настоящее время даже легкую колесную бронетехнику необходимо оснащать хотя бы простыми и недорогими средствами защиты, которые препятствуют эффективному применению мобильного управляемого противотанкового вооружения.

Алексей Брусилов