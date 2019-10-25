Путин назвал обстановку в Ливии результатом безответственной политики ряда государств

Сочи. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Нынешняя ситуация в Ливии является следствием безответственной политики ряда стран, извративших в свое время резолюцию СБ ООН по Ливии, заявил президент России Владимир Путин.

"считаю, что то, что сейчас происходит, это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН в свое время. И вот результат, который мы видим сейчас", - сказал он, комментируя выступление главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сараджа на саммите Россия-Африка.

Российский президент пожелал ливийскому народу скорейшего восстановления мира и правопорядка и выразил уверенность, что стремление к договоренностям между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности